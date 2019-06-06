У Києві проходить всеукраїнський об'єднавчий з'їзд "Опозиційної платформи – За життя"

Об'єднавчий з'їзд "Опозиційної платформи - за життя". Фото: platform.org.ua

Об'єднавчий з'їзд "Опозиційної платформи - за життя". Фото: platform.org.ua

6 червня в Києві розпочав свою роботу всеукраїнський об'єднавчий з'їзд політичної партії "Опозиційна платформа – За життя".

Про йдеться на офіційному веб-сайті "Опозиційної платформи - За життя".

Понад 1 500 делегатів, прихильників та активістів політичної сили приїхали з усіх регіонів України.

Головним завданням партії з’їзд визначив перемогу на позачергових парламентських виборах, призначених на 21 липня 2019 року, і побудову мирної процвітаючої України.

Як повідомляли Українські Новини, 30 травня депутат Верховної Ради України, засновник політичного об'єднання "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко закликав об'єднатися всі опозиційні політсили в країні.

"У нас є своя ідеологічна позиція. І я сподіваюся, що всі, хто поділяє нашу ідеологічну позицію, наші принципи, а це - повернення миру в Україну політичним шляхом, шляхом діалогу і переговорів, припинення тарифного геноциду, відновлення соціальних норм, будуть нашими союзниками", - підкреслив Юрій Бойко.