"Найбрудніше" місце Чорнобильської зони показали з висоти пташиного польоту

У мережі показали, як виглядає одне з найбільш брудних місць Чорнобильської зони відчуження - "Рудий ліс" (місце поховання лісу, який загинув від радіації в перші години аварії на ЧАЕС). Відео з'явилося на хвилі стрімко зростаючого інтересу до зони відчуження після виходу серіалу "Чорнобиль", який став найбільш рейтинговим, значно обігнавши "Гру престолів".

Відео, зняте за допомогою квадрокоптера, оприлюднено на сторінці "Dronarium Україна" в соцмережі Facebook.

"Без підпису це відео - одне з мільярда типових кадрів з дрона початківця пілота. Без підпису. Але на відео, насправді, одне з найбільш брудних місць Зони відчуження - "Рудий ліс". Та дорога, що веде від Чорнобильської атомної станції в місто Прип'ять. Через міст смерті. Той самий, на якому добре видно була пожежа на станції в перші години після катастрофи. Той самий, який прийняв на себе першу хмару частинок з палаючого реактора. Той самий, який за легендами вбив масу цікавих прип'ятчан", - йдеться у підписі до відео.

Як повідомляли Українські Новини, 3 червня телеканал НВО показав заключну 5-у серію серіала про аварію на Чорнобильській АЕС "Чорнобиль". Всього серіал містить п'ять епізодів, головні ролі в якому виконують Джаред Харріс, Стеллан Скарсгорд, Емілі Уотсон.