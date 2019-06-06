підписатися на розсилку
26.55 27
29.6 30.4
˟
06 червня 2019, четвер, 06:30 22
Життя 2019-06-06T08:30:02+03:00
Українські Новини
"Найбрудніше" місце Чорнобильської зони показали з висоти пташиного польоту

"Найбрудніше" місце Чорнобильської зони показали з висоти пташиного польоту

У мережі показали, як виглядає одне з найбільш брудних місць Чорнобильської зони відчуження - "Рудий ліс" (місце поховання лісу, який загинув від радіації в перші години аварії на ЧАЕС). Відео з'явилося на хвилі стрімко зростаючого інтересу до зони відчуження після виходу серіалу "Чорнобиль", який став найбільш рейтинговим, значно обігнавши "Гру престолів".

Відео, зняте за допомогою квадрокоптера, оприлюднено на сторінці "Dronarium Україна" в соцмережі Facebook.

"Без підпису це відео - одне з мільярда типових кадрів з дрона початківця пілота. Без підпису. Але на відео, насправді, одне з найбільш брудних місць Зони відчуження - "Рудий ліс". Та дорога, що веде від Чорнобильської атомної станції в місто Прип'ять. Через міст смерті. Той самий, на якому добре видно була пожежа на станції в перші години після катастрофи. Той самий, який прийняв на себе першу хмару частинок з палаючого реактора. Той самий, який за легендами вбив масу цікавих прип'ятчан", - йдеться у підписі до відео.

Як повідомляли Українські Новини, 3 червня телеканал НВО показав заключну 5-у серію серіала про аварію на Чорнобильській АЕС "Чорнобиль". Всього серіал містить п'ять епізодів, головні ролі в якому виконують Джаред Харріс, Стеллан Скарсгорд, Емілі Уотсон.

Більше новин про: Чорнобильська зона відчуження Чорнобильська катастрофа Чорнобиль

Архів
Новини
ЄБРР вирішив виділити Укргазбанку $40 млн 09:03
В зоні ООС бойовики 12 раз обстріляли позиції ЗСУ, є загиблий і поранений 08:16
Звільнених поліцейські масово відновлюють в судах, - МВС 08:00
Вбивство дитини під Києвом: слідчі не вимагали експертизу на алкоголь, тому що був вихідний 07:54
Сьогодні майже всю Україну охопить негода, оголошено штормове попередження 07:25
більше новин
Зеленський заявив, що готовий до переговорів з Росією, але є одне "але" 19:00
Кабмін прийняв постанови, необхідні для запуску ринку електроенергії з 1 липня 13:22
"Соціальна справедливість" вітає відновлення переговорів з деокупації Донбасу 11:32
Коломойський продавив комітет з ПЕК: ринок електроенергії хочуть перенести, - ЗМІ 14:35
Восход Солар спростовує незаконні платежі на пов'язані структури, – заява директора 11:01
більше новин
Підозрюваний у вбивстві 5-річної дитини поліцейський Приходько заперечує провину 10:52
НАТО виділило на підтримку України €40 млн 20:47
Аваков назвав 5 осіб, яких треба притягнути до відповідальності за смерть дитини під Києвом 14:07
Зеленський зробив Клімкіну пропозицію, від якої той відмовився 12:34
Кабмін змінив методику формування цін на газ для населення 13:55
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok