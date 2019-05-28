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28 травня 2019, вівторок, 17:28 25
Шоу-бізнес 2019-05-28T17:38:43+03:00
Українські Новини
Серіал "Чорнобиль" став найрейтинговішим серіалом всіх часів, значно обігнавши "Гру престолів"

Серіал "Чорнобиль" став найрейтинговішим серіалом всіх часів, значно обігнавши "Гру престолів"

Постер серіалу
Постер серіалу "Чорнобиль". Фото: Вікіпедія

Історичний міні-серіал серіал "Чорнобиль" від телеканалу HBO, який описує Чорнобильську катастрофу в Україні, став найрейтинговішим телевізійним серіалом найбільшої у світі бази даних про кінематограф IMDb в історії, повідомляє Forbes.

"Чорнобиль" екранізує "справжню історію однієї з найгірших техногенних катастроф в історії і розповідає про хоробрих чоловіків і жінок, які пожертвували собою, щоб врятувати Європу від неймовірної катастрофи". Міні-серіал зосереджений на масштабі катастрофи на атомній станції, яка відбулася в Україні у квітні 1986 року, розкриваючи, як і чому це сталося, і розповідаючи історії героїв, які боролися і загинули.

Десять найкращих серіалів всіх часів за даними сайту на даний момент виглядають наступним чином:

  • "Чорнобиль" (9,7 - 52 000 голосів)
  • "Планета Земля II" (9,5 - 71 000 голосів)
  • "Брати зі зброї" (9,5 - 317 000 голосів)
  • "Планета Земля" (9.4 - 147.000 голосів)
  • "Мені погано" (9.4 - 1 200 000 голосів)
  • "Гра престолів" (9,4 - 1 500 000 голосів)
  • "Наша Планета" (9.4 - 10 000 голосів)
  • "Прослушка" (9.3 - 244 000 голосів)
  • "Космос" (9,3 - 95 000 голосів)
  • "Блакитна планета" (9,3 - 19 000 голосів)

У двадцятку найкращих також увійшли "Рик і Морті", "Сопрано", "Аватар", "Останній маг" і "Шерлок". У топ-50 можна зустріти "Світлячок", "Чорне дзеркало", "Сайнфелд", "Друзі" тощо.

Всього в списку найкращих серіалів всіх часів - 250 картин.

Як повідомляли Українські Новини, Netflix і WWF випустили унікальний серіал, в якому показали і Україну. Також НВО показав перший трейлер серіалу "Чорнобиль" про катастрофу на ЧАЕС. Пізніше HBO опублікував перші кадри серіалу "Чорнобиль".

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