Заступник глави АП Тимошенко ініціює розслідування через плагіат у виступі Зеленського

Заступник глави Адміністрації Президента з питань інформаційної політики Кирило Тимошенко ініціює розслідування відносно плагіату у виступі Президента Володимира Зеленського на спільному брифінгу з Президентом Європейської Ради Дональдом Туском у Брюсселі (Бельгія).\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби Адміністрації Президента, передають Українські Новини.\r\nЗгідно з повідомленням, попередньо встановлено, що працівники Міністерства закордонних справ готували тези для брифінгу Президента і паралельно продовжували працювати на Петра Порошенка.\r\nНаголошується, що при цьому зміст та порядок денний переговорів Зеленського з керівниками ЄС і НАТО формували працівники Адміністрації Президента, тому представники попередньої влади не мали на них впливу.\r\n"У разі підтвердження приватного співробітництва державних службовців МЗС з Петром Порошенком будуть зроблені жорсткі управлінські, дисциплінарні і кадрові висновки", - сказано в повідомленні.\r\nАдміністрація Президента розцінює плагіат як диверсію з боку окремих співробітників МЗС і провокацію з боку команди Петра Порошенка.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський осоромився під час прес-конференції в Брюсселі.\r\nТим часом, Зеленський в Брюсселі повторив цитату Порошенка про "російський проект".