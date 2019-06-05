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05 червня 2019, середа, 21:13 57
Президент 2019-06-05T23:00:02+03:00
Українські Новини
Заступник глави АП Тимошенко ініціює розслідування через плагіат у виступі Зеленського

Заступник глави АП Тимошенко ініціює розслідування через плагіат у виступі Зеленського

Володимир Зеленський. Фото: АПУ
Володимир Зеленський. Фото: АПУ

Заступник глави Адміністрації Президента з питань інформаційної політики Кирило Тимошенко ініціює розслідування відносно плагіату у виступі Президента Володимира Зеленського на спільному брифінгу з Президентом Європейської Ради Дональдом Туском у Брюсселі (Бельгія).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Адміністрації Президента, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, попередньо встановлено, що працівники Міністерства закордонних справ готували тези для брифінгу Президента і паралельно продовжували працювати на Петра Порошенка.

Наголошується, що при цьому зміст та порядок денний переговорів Зеленського з керівниками ЄС і НАТО формували працівники Адміністрації Президента, тому представники попередньої влади не мали на них впливу.

"У разі підтвердження приватного співробітництва державних службовців МЗС з Петром Порошенком будуть зроблені жорсткі управлінські, дисциплінарні і кадрові висновки", - сказано в повідомленні.

Адміністрація Президента розцінює плагіат як диверсію з боку окремих співробітників МЗС і провокацію з боку команди Петра Порошенка.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський осоромився під час прес-конференції в Брюсселі.

Тим часом, Зеленський в Брюсселі повторив цитату Порошенка про "російський проект".

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