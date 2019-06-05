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05 червня 2019, середа, 20:52 153
Політика 2019-06-05T21:30:02+03:00
Українські Новини
Військово-морські сили затримали в територіальних водах України російське судно

Військово-морські сили затримали в територіальних водах України російське судно

Військово-морські сили Збройних сил затримали в територіальних водах України російське судно.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці Військово-морських сил в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Сьогодні, 5 червня, в результаті штормової погоди, яка вирувала на захід від Тарханкутського півострова (тимчасово окупована територія АР Крим), суховантаж MELITA (ІМО 8230479, MMSI: 273395390) під прапором РФ, який прямував за маршрутом "порт Астрахань - порт Констанца", був змушений відхилитися від рекомендованого шляху і заглибитися в територіальні води України на відстань до 5 миль", - сказано в ньому.

Згідно з повідомленням, військові виявили судно на траверзі Тендрівської коси, членів екіпажу опитали згідно з протоколом.

"Незважаючи на формальні підстави для затримання судна (порушення державного кордону України, вимкнена система AIS), враховуючи обставини та відповідно до положень Міжнародної конвенції про територіальне море, Конвенції ООН по морському праву, судно MELITA було без затримок направлено безпечним маршрутом в пункт призначення без будь-яких дій", - йдеться в повідомленні.

Крім того, Військово-морські сили підкреслюють, що затримання проводилося без силового захоплення і арешту екіпажу, в той час як Росія в листопаді 2018 року захопленням українських моряків грубо порушила низку міжнародних нормативних документів.

Як повідомляли Українські Новини, естонське судно випадково зайшло у виняткову економічну зону РФ: його затримали.

Раніше російський суховантаж "Кузьма Мінін" заарештували в Британії.

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