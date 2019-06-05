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05 червня 2019, середа, 19:14 56
Верховна Рада і партії 2019-06-05T21:15:01+03:00
Українські Новини
Комітет Ради з нацбезпеки рекомендує парламенту звільнити Грицака

Комітет Ради з нацбезпеки рекомендує парламенту звільнити Грицака

Василь Грицак
Василь Грицак

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони рекомендує парламенту звільнити голову Служби безпеки Василя Грицака.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні комітету в середу, передають Українські Новини.

"На розсуд залу", - сказав депутат Ради від фракції "Народний фронт", голова комітету Сергій Пашинський, оголошуючи рішення комітету щодо внесеного Президентом Володимиром Зеленським проекту постанови №10345 про звільнення Грицака.

Пашинський наголосив, що ситуація зі Службою безпеки відрізняється від ситуації з Міністерством оборони, оскільки Зеленський уже запропонував кандидатуру Івана Баканова на посаду голови СБУ.

Як повідомляли Українські Новини, Грицак подав у відставку.

Раніше Порошенко присвоїв звання Героя України Грицаку.

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