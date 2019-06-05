Комітет Ради з нацбезпеки рекомендує парламенту звільнити Грицака

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони рекомендує парламенту звільнити голову Служби безпеки Василя Грицака.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні комітету в середу, передають Українські Новини.

"На розсуд залу", - сказав депутат Ради від фракції "Народний фронт", голова комітету Сергій Пашинський, оголошуючи рішення комітету щодо внесеного Президентом Володимиром Зеленським проекту постанови №10345 про звільнення Грицака.

Пашинський наголосив, що ситуація зі Службою безпеки відрізняється від ситуації з Міністерством оборони, оскільки Зеленський уже запропонував кандидатуру Івана Баканова на посаду голови СБУ.

Як повідомляли Українські Новини, Грицак подав у відставку.

Раніше Порошенко присвоїв звання Героя України Грицаку.