Комітет Ради з нацбезпеки рекомендує парламенту звільнити Грицака

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони рекомендує парламенту звільнити голову Служби безпеки Василя Грицака.\r\nВідповідне рішення було прийнято на засіданні комітету в середу, передають Українські Новини.\r\n"На розсуд залу", - сказав депутат Ради від фракції "Народний фронт", голова комітету Сергій Пашинський, оголошуючи рішення комітету щодо внесеного Президентом Володимиром Зеленським проекту постанови №10345 про звільнення Грицака.\r\nПашинський наголосив, що ситуація зі Службою безпеки відрізняється від ситуації з Міністерством оборони, оскільки Зеленський уже запропонував кандидатуру Івана Баканова на посаду голови СБУ.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Грицак подав у відставку.\r\nРаніше Порошенко присвоїв звання Героя України Грицаку.