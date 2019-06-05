Труба прокоментував справи проти Порошенка

Директор Державного бюро розслідувань (ДБР) Роман Труба заявив, що справи проти колишнього Президента Петра Порошенка всі винні будуть покарані.

"Всі причетні особи будуть притягнуті до відповідальності. Я як керівник молодого органу зацікавлений у тому, щоб піднімати і фіксувати імідж Держбюро розслідувань", - сказав Труба.

Директор бюро зазначив, що поки ДБР не викликало Порошенка.

Правоохоронець зазначив, що бюро має намір ретельно розслідувати справи, в яких фігурує колишній Президент, однак додає, що для дзвінка необхідно час для розслідування справ.

Як повідомлялося, юрист Андрій Портнов зареєстрував у ДБР вже четверту заяву на Петра Порошенка, в якій він звинуватив екс-президента в спробі узурпувати судову владу. Після чого Держбюро розслідувань почало розслідування з його заяв.