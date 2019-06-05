Зеленський нервово сміявся: Супрун відповіла на жарт-натяк президента про "доктора смерть"

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун сподівається, що президент Володимир Зеленський змінить свою думку про неї після особистої зустрічі.

Про це вона сказала під час брифінгу в Кабміні, коментуючи висловлювання Зеленського про неї в ефірі одного з телеканалів, пише "Прямий".

"Я ще не маю висновків, якою є людиною чи президентом Зеленський. Він працює недовго. Ще рано робити висновки. Я сподіваюся, що він також не буде робити висновків, не поговоривши зі мною, не побачивши, яка наша робота. І не буде називати мене іменами образливими і непрофесійними", - заявила Супрун.

На її думку, через те, що Зеленський так пожартував про неї, "йому стало неприємно, і тому він так нервово посміявся".

Раніше президент України Володимир Зеленський в ефірі телеканалу "1+1" розповів про ставлення до в. о. міністра охорони людей та свою особисту думку: "Супрун? Ну, по-різному до неї ставляться. Ви ж знаєте, як її називають? Слава Богу, у мене є інший лікар, і у моєї сім'ї".

Раніше Володимир Зеленський публічно підтримав Уляну Супрун.