Зеленський в Брюсселі повторив цитату Порошенка про "російський проект"

Президент Володимир Зеленський вважає, що курс України до Євросоюзу - це "удар по російському авторитаризму"\r\nПро це Президент заявив у Брюсселі (Бельгія) на зустрічі з Президентом Європейської Туском.\r\n"Україна в ЄС - це смерть російського імперського проекту. Більш того, це потужний удар по російському авторитаризму, шлях до демократичних змін у Росії та на всьому пострадянському просторі", - сказав Зеленський на зустрічі, повідомляє прес-служба Президента.\r\n\r\nЗазначимо, раніше схожу цитату оприлюднив у своєму Twitter Петро Порошенко.\r\n\r\nТакож Зеленський вважає, що Україні потрібен ЄС, але і Україна потрібна Євросоюзу.\r\n"За результатами зустрічі (з Президентом Європейської Ради Дональдом Туском) ми прийшли до висновку, що не тільки Україні потрібен ЄС, як гарант її успіху як незалежної багатої країни, але і ЄС потрібна Україна. Упевнений, що ми маємо ставити амбітні цілі і спільними зусиллями працювати над їх досягненням", - сказав Зеленський.\r\nВін додав, що Україна має продовжувати свій рух в ЄС забезпеченням системних внутрішніх змін у державі і имплементцией реформ і зобов'язань, передбачених угодою про асоціацію.\r\n"Я налаштований впроваджувати реформи... Окремим дуже важливим напрямком моєї роботи буде активізація боротьби з корупцією, забезпечення ефективної роботи антикорупційних органів, судова реформа. Ще одним із пріоритетних завдань є протидія російській агресії і консолідація міжнародної підтримки в боротьбі за незалежність та територіальну цілісність України", - сказав глава держави.\r\nВін також закликав партнерів України до подальшої консолідації міжнародних зусиль та посилення санкційного тиску на Росію.\r\nУ свою чергу Туск засудив рішення Росії спростити громадянство для жителів окупованих територій Донбасу, закликав звільнити незаконно утримуваних осіб, у тому числі моряків, і запевнив, що ЄС продовжуватиме підтримувати Україну.\r\n"Євросоюз завжди буде готовий допомогти Україні посилити свою демократію і верховенство права, боротися з корупцією, стабілізувати економіку, продовжувати реформи енергетичного сектору. Тому що сильна, демократичекая Україна - в найкращих інтересах ЄС. Ми готові продовжувати нашу співпрацю в імплементації угоди про асоціацію... ЄС також буде продовжувати свою фінансову підтримку українських реформ, незважаючи на російську агресію і війну на Донбасі... Не може бути безпечною Європи без безпечної України. Іншими словами: не може бути Європи без України", - сказав він.\r\nПід час зустрічі співрозмовники також обговорили майбутній саміт "Україна - ЄС".\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський під час тренування в спортзалі дав інтерв'ю журналістам і поділився враженнями про поїздку в Брюссель.\r\nТакож Зеленський осоромився під час прес-конференції в Брюсселі.