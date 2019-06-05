Зеленський в Брюсселі повторив цитату Порошенка про "російський проект"

Президент Володимир Зеленський вважає, що курс України до Євросоюзу - це "удар по російському авторитаризму"

Про це Президент заявив у Брюсселі (Бельгія) на зустрічі з Президентом Європейської Туском.

"Україна в ЄС - це смерть російського імперського проекту. Більш того, це потужний удар по російському авторитаризму, шлях до демократичних змін у Росії та на всьому пострадянському просторі", - сказав Зеленський на зустрічі, повідомляє прес-служба Президента.

Зазначимо, раніше схожу цитату оприлюднив у своєму Twitter Петро Порошенко.

Також Зеленський вважає, що Україні потрібен ЄС, але і Україна потрібна Євросоюзу.

"За результатами зустрічі (з Президентом Європейської Ради Дональдом Туском) ми прийшли до висновку, що не тільки Україні потрібен ЄС, як гарант її успіху як незалежної багатої країни, але і ЄС потрібна Україна. Упевнений, що ми маємо ставити амбітні цілі і спільними зусиллями працювати над їх досягненням", - сказав Зеленський.

Він додав, що Україна має продовжувати свій рух в ЄС забезпеченням системних внутрішніх змін у державі і имплементцией реформ і зобов'язань, передбачених угодою про асоціацію.

"Я налаштований впроваджувати реформи... Окремим дуже важливим напрямком моєї роботи буде активізація боротьби з корупцією, забезпечення ефективної роботи антикорупційних органів, судова реформа. Ще одним із пріоритетних завдань є протидія російській агресії і консолідація міжнародної підтримки в боротьбі за незалежність та територіальну цілісність України", - сказав глава держави.

Він також закликав партнерів України до подальшої консолідації міжнародних зусиль та посилення санкційного тиску на Росію.

У свою чергу Туск засудив рішення Росії спростити громадянство для жителів окупованих територій Донбасу, закликав звільнити незаконно утримуваних осіб, у тому числі моряків, і запевнив, що ЄС продовжуватиме підтримувати Україну.

"Євросоюз завжди буде готовий допомогти Україні посилити свою демократію і верховенство права, боротися з корупцією, стабілізувати економіку, продовжувати реформи енергетичного сектору. Тому що сильна, демократичекая Україна - в найкращих інтересах ЄС. Ми готові продовжувати нашу співпрацю в імплементації угоди про асоціацію... ЄС також буде продовжувати свою фінансову підтримку українських реформ, незважаючи на російську агресію і війну на Донбасі... Не може бути безпечною Європи без безпечної України. Іншими словами: не може бути Європи без України", - сказав він.

Під час зустрічі співрозмовники також обговорили майбутній саміт "Україна - ЄС".

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський під час тренування в спортзалі дав інтерв'ю журналістам і поділився враженнями про поїздку в Брюссель.

Також Зеленський осоромився під час прес-конференції в Брюсселі.