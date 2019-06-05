Снайпера Хмеля, підозрюваного у вбивстві активіста Євромайдану, відпустили з-під варти

Київський апеляційний суд відпустив з-під варти снайпера Дмитра Хмеля, екс-бійця спецназу "Омега" Національної гвардії (Внутрішніх військ), підозрюваного у вбивстві активіста Євромайдану на вул. Інститутській у Києві.

Про це йдеться в повідомленні "Адвокатської дорадчої групи", передають Українські Новини.

"Сьогодні в Апеляційному суді Києва суддя Денис Масенко ухвалив рішення змінити запобіжний захід Дмитру Хмелю, снайперу спецпідрозділу "Омега", обвинуваченому у вбивстві героя Небесної сотні Олександра Храпаченка, на домашній арешт з носінням електронного браслета", - сказано в ньому.

Апеляційну скаргу подали адвокати захисту.

Як повідомляли Українські Новини, підозрюваному у розстрілі на Майдані снайперу Хмелю продовжили арешт.

Тим часом прокурор вважає, що снайпер Нацгвардії Хміль сховав гільзу після пострілу у активіста Євромайдану.