Подозреваемому в расстрелах на Майдане снайперу Хмелю продлили арест

Печерский районный суд Киева продлил до 16 июня арест снайпера Дмитрия Хмеля, экс-бойца спецназа "Омега" Национальной гвардии (Внутренних войск), подозреваемого в убийстве активиста Евромайдана на ул. Институтской в Киеве.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українські Новини.

Срок расследования дела продлен до 30 августа.

В середине апреля суд рассмотрел ходатайство прокуратуры о продлении меры пресечения подозреваемому еще на 2 месяца.

Прокуратура отметила, что необходимо дождаться завершения 6 судебных экспертиз, в частности, по снайперским винтовкам бойцов "Омеги".

Защита снайпера просила отпустить его из-под стражи, апеллируя к тому, что Хмель является участником АТО, добровольно сдал все загранпаспорта, имеет проблемы со здоровьем и содержит несовершеннолетнего ребенка.

Суд отмел эти аргументы и продлил арест подсудимого до 15 июня включительно.

Хмель подозревается в убийстве активиста, театрального режиссера Александра Храпаченко на ул.Институтской 20 февраля 2014 года.

Следствие установило, что 20 февраля 2014 года командующий Внутренних войск Станислав Шуляк направил на ул. Институтскую группу снайперов "Омега" в помощь спецроте "Беркут", которая расстреливала активистов Евромайдана.

Снайперы "Омеги" разместились на территории клуба Кабинета Министров.

В 11:28 20 февраля 2014 года, по данным прокуратуры, снайпер Хмель выстрелил из своей снайперской винтовки в безоружного митингующего за баррикадой и убил его.

Как сообщали Українськi Новини, 21 декабря снайпера Хмеля оставили под арестом до конца зимы.

Тем временем прокурор считает, что снайпер Нацгвардии Хмель спрятал гильзу после выстрела в активиста Евромайдана.