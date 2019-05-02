Подозреваемому в расстрелах на Майдане снайперу Хмелю продлили арест

Печерский районный суд Киева продлил до 16 июня арест снайпера Дмитрия Хмеля, экс-бойца спецназа "Омега" Национальной гвардии (Внутренних войск), подозреваемого в убийстве активиста Евромайдана на ул. Институтской в Киеве.\r\nОб этом говорится в материалах суда, передают Українські Новини.\r\nСрок расследования дела продлен до 30 августа.\r\nВ середине апреля суд рассмотрел ходатайство прокуратуры о продлении меры пресечения подозреваемому еще на 2 месяца.\r\nПрокуратура отметила, что необходимо дождаться завершения 6 судебных экспертиз, в частности, по снайперским винтовкам бойцов "Омеги".\r\nЗащита снайпера просила отпустить его из-под стражи, апеллируя к тому, что Хмель является участником АТО, добровольно сдал все загранпаспорта, имеет проблемы со здоровьем и содержит несовершеннолетнего ребенка.\r\nСуд отмел эти аргументы и продлил арест подсудимого до 15 июня включительно.\r\nХмель подозревается в убийстве активиста, театрального режиссера Александра Храпаченко на ул.Институтской 20 февраля 2014 года.\r\nСледствие установило, что 20 февраля 2014 года командующий Внутренних войск Станислав Шуляк направил на ул. Институтскую группу снайперов "Омега" в помощь спецроте "Беркут", которая расстреливала активистов Евромайдана.\r\nСнайперы "Омеги" разместились на территории клуба Кабинета Министров.\r\nВ 11:28 20 февраля 2014 года, по данным прокуратуры, снайпер Хмель выстрелил из своей снайперской винтовки в безоружного митингующего за баррикадой и убил его.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 21 декабря снайпера Хмеля оставили под арестом до конца зимы.\r\nТем временем прокурор считает, что снайпер Нацгвардии Хмель спрятал гильзу после выстрела в активиста Евромайдана.