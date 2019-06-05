Кабмін має намір зобов'язати "Нафтогаз" встановити нові ціни на газ для населення

Кабінет Міністрів має намір зобов'язати національну акціонерну компанію "Нафтогаз України" встановити ціну на газ для населення в розмірі близько 8 тис. гривень/тис. куб. м в червні і 7,7 тис. гривень/тис. куб. м в липні.

Про це в ході засідання уряду сказав прем'єр-міністр Володимир Гройсман, передають Українські Новини.

"Сьогодні ринкова ціна, яка знижена у Європі, газ повинен коштувати в червні близько 8 тис. гривень, в липні - 7,7 тис. гривень, а не 8,8 тис. гривень. Це той коридор, який сьогодні повністю відповідає ринковій ціні. Тому перше рішення - зобов'язати їх це зробити", - сказав він.

За словами Гройсмана, на тлі зниження імпортних цін повинна знижуватися і ціна на газ для вітчизняних споживачів.

"Я вважаю, що "Нафтогаз" затвердив ціни, вищі за ринкові на червень, те ж саме вони планують зробити і на липень. Це неприпустимий питання і тому ми розробили ще один нормативний документ, який не дасть можливість "Нафтогазу" зловживати своїм монопольним становищем... І тому ми сьогодні приймемо рішення, яке поверне їх на землю, вони накрутили ціну до 8,8 тис. по деяким регіонам України. Я наголошую, що ніхто терпіти не буде", - зазначив він.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів вирішив створити робочу групу по перевірці формування ціни газу "Нафтогазом".

Раніше НАК "Нафтогаз України" знизила на 7,07%, або на 610 гривень ціну на природний газ для населення до 8 017 гривень/тис. куб. м (з ПДВ та вартістю транспортування) на липень.

"Нафтогаз" підвищив ціну на газ для населення на 4,6%, або на 380 гривень до 8 627 гривень/тис. куб. м (з ПДВ) на червень.

22 квітня Кабінет Міністрів і "Нафтогаз" погодили зниження регульованої ціни на газ для населення і теплової генерації на травень на 3,54%, або на 303 гривні до 8 247 гривень за тис. куб. м.

Такий рівень ціни був узгоджений на нараді за участю прем'єр-міністра Володимира Гройсмана та голови правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва.

Розроблений механізм припускає наступний підхід до формування ціни: якщо ринкова ціна для промислових споживачів нижче, ніж встановлена в постанові уряду від 19 жовтня 2018 №867, ціна для населення знижується відповідним чином.

Також Кабмін змінив методику формування цін на газ для населення.