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05 червня 2019, середа, 15:42 23
Економіка 2019-06-05T16:35:37+03:00
Українські Новини
Кабмін має намір зобов'язати "Нафтогаз" встановити нові ціни на газ для населення

Кабмін має намір зобов'язати "Нафтогаз" встановити нові ціни на газ для населення

Кабінет Міністрів має намір зобов'язати національну акціонерну компанію "Нафтогаз України" встановити ціну на газ для населення в розмірі близько 8 тис. гривень/тис. куб. м в червні і 7,7 тис. гривень/тис. куб. м в липні.

Про це в ході засідання уряду сказав прем'єр-міністр Володимир Гройсман, передають Українські Новини.

"Сьогодні ринкова ціна, яка знижена у Європі, газ повинен коштувати в червні близько 8 тис. гривень, в липні - 7,7 тис. гривень, а не 8,8 тис. гривень. Це той коридор, який сьогодні повністю відповідає ринковій ціні. Тому перше рішення - зобов'язати їх це зробити", - сказав він.

За словами Гройсмана, на тлі зниження імпортних цін повинна знижуватися і ціна на газ для вітчизняних споживачів.

"Я вважаю, що "Нафтогаз" затвердив ціни, вищі за ринкові на червень, те ж саме вони планують зробити і на липень. Це неприпустимий питання і тому ми розробили ще один нормативний документ, який не дасть можливість "Нафтогазу" зловживати своїм монопольним становищем... І тому ми сьогодні приймемо рішення, яке поверне їх на землю, вони накрутили ціну до 8,8 тис. по деяким регіонам України. Я наголошую, що ніхто терпіти не буде", - зазначив він.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів вирішив створити робочу групу по перевірці формування ціни газу "Нафтогазом".

Раніше НАК "Нафтогаз України" знизила на 7,07%, або на 610 гривень ціну на природний газ для населення до 8 017 гривень/тис. куб. м (з ПДВ та вартістю транспортування) на липень.

"Нафтогаз" підвищив ціну на газ для населення на 4,6%, або на 380 гривень до 8 627 гривень/тис. куб. м (з ПДВ) на червень.

22 квітня Кабінет Міністрів і "Нафтогаз" погодили зниження регульованої ціни на газ для населення і теплової генерації на травень на 3,54%, або на 303 гривні до 8 247 гривень за тис. куб. м.

Такий рівень ціни був узгоджений на нараді за участю прем'єр-міністра Володимира Гройсмана та голови правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва.

Розроблений механізм припускає наступний підхід до формування ціни: якщо ринкова ціна для промислових споживачів нижче, ніж встановлена в постанові уряду від 19 жовтня 2018 №867, ціна для населення знижується відповідним чином.

Також Кабмін змінив методику формування цін на газ для населення.

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