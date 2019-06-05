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05 червня 2019, середа, 12:27 22
Економіка 2019-06-05T19:00:06+03:00
Українські Новини
Кабмін створить робочу групу по перевірці формування ціни газу "Нафтогазом"

Кабмін створить робочу групу по перевірці формування ціни газу "Нафтогазом"

Кабінет Міністрів вирішив створити робочу групу з перевірки формування ціни газу Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України".

Це рішення було прийнято на засіданні уряду 5 червня, передають Українські Новини.

"Прийнято протокольне рішення уряду звернутися до Рахункової палати, Антимонопольного комітету, Фіскальної служби, Державної аудиторської служби (з проханням) створити спільну групу з перевірки формування ціни газу всередині НАК "Нафтогаз України". І якщо, не дай бог, "Нафтогаз" не відкриє документи, по чому вони купують, як вони транспортують, як вони калькулюють і як вони продають - я буду вважати, що вони приховують маніпуляції і фальсифікації в формуванні ціни", - сказав прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Як повідомляли Українськi Новини, раніше НАК "Нафтогаз України" знизила на 7,07%, або на 610 гривень ціну на природний газ для населення до 8 017 гривень/тис. куб. м (з ПДВ і вартістю транспортування) на липень.

У травні "Нафтогаз" підвищив ціну на газ для населення на 4,6%, або на 380 гривень до 8 627 гривень / тис. куб м (з ПДВ) на червень.

22 квітня Кабінет Міністрів і "Нафтогаз України" погодили зниження регульованої ціни на газ для населення і теплової генерації на травень на 3,54%, або на 303 гривні до 8 247 гривень за тис. куб. м.

Такий рівень ціни був узгоджений на нараді за участю прем'єр-міністра Володимира Гройсмана та голови правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва.

Розроблений механізм передбачає такий підхід до формування ціни: якщо ринкова ціна для промислових споживачів нижча, ніж встановлена ​​в постанові уряду від 19 жовтня 2018 №867, ціна для населення знижується відповідним чином.

"Нафтогаз" підвищив ціну на газ для населенняна 4,6% до 8 627 гривень/тис. куб м на червень.

Раніше Коломойський висловився про менеджмент "Нафтогазу".

Такий рівень ціни був узгоджений на нараді за участю прем'єр-міністра Володимира Гройсмана та голови правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва.

Розроблений механізм припускає наступний підхід до формування ціни: якщо ринкова ціна для промислових споживачів нижче, ніж встановлена в постанові уряду від 19 жовтня 2018 №867, ціна для населення знижується відповідним чином.

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