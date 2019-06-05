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05 червня 2019, середа, 11:26 47
Політика 2019-06-05T14:45:04+03:00
Українські Новини
Зеленський подякував Богові, що у його сім'ї лікар - не Супрун

Зеленський подякував Богові, що у його сім'ї лікар - не Супрун

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вважає всіх діючих міністрів професіоналами, однак з кожним треба познайомитися ближче, щоб дізнатися, чи можуть вони зробити щось нове для України. Про це він заявив під час інтерв'ю "Сніданку з 1+1".

"Думаю, що за ці два місяці до нових виборів і два з половиною до створення нового уряду ми познайомимося ближче. Я впевнений, вони всі професіонали, але хто з них здатен зробити щось нове для України, тому що тут потрібні вже не кроки, а стрибки", - зазначив президент.

На питання щодо виконуючого обов'язки міністра охорони здоров'я Уляни Супрун Зеленський повідомив, що до неї ставляться "по-різному".

"Супрун? Ха-ха-ха. Ну, по-різному до неї ставляться. Ви ж знаєте – так? – як її називають? Ну, слава Богу, у мене є інший лікар, у моєї сім'ї", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, що раніше Володимир Зеленський публічно підтримав Уляну Супрун.

А пізніше Зеленський розкритикував медреформу Супрун.

Так і Супрун полетіла з України відразу після інавгурації Зеленського.

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