Вчинив аварійну посадку літак Nordica з Києва

Літак естонської авіакомпанії Nordica через поломку шасі ввечері у вівторок, 4 червня здійснив аварійну посадку в Талліннському аеропорту. Про це повідомляє ERR.

Наголошується, що у літака сталося руйнування покришки шасі.

На борту перебувало 35 пасажирів і чотири члени екіпажу. Постраждалих немає.

Проте, через інцидент тимчасово було порушено рух літаків. Злітна смуга була знову відкрита через півгодини.

Як повідомляли Українські Новини, у Москві Boeing не зміг приземлитися з першого разу і зачепив хвостом злітну смугу.

Також раніше в Росії палаючий літак з пасажирами здійснив екстрену посадку: пожежу загасили.

Раніше у США літак здійснив посадку на шосе в потоці машин.