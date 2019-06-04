Вчинив аварійну посадку літак Nordica з Києва

Літак естонської авіакомпанії Nordica через поломку шасі ввечері у вівторок, 4 червня здійснив аварійну посадку в Талліннському аеропорту. Про це повідомляє ERR.\r\nНаголошується, що у літака сталося руйнування покришки шасі.\r\nНа борту перебувало 35 пасажирів і чотири члени екіпажу. Постраждалих немає.\r\nПроте, через інцидент тимчасово було порушено рух літаків. Злітна смуга була знову відкрита через півгодини.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у Москві Boeing не зміг приземлитися з першого разу і зачепив хвостом злітну смугу.\r\nТакож раніше в Росії палаючий літак з пасажирами здійснив екстрену посадку: пожежу загасили.\r\nРаніше у США літак здійснив посадку на шосе в потоці машин.\r\n\r\nКрім того, у небі над Німеччиною загорівся літак: пілоти здійснили аварійну посадку.\r\n