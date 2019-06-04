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04 червня 2019, вівторок, 20:37 16
Суспільство 2019-06-04T22:45:02+03:00
Українські Новини
Вчинив аварійну посадку літак Nordica з Києва

Вчинив аварійну посадку літак Nordica з Києва

Літак естонської авіакомпанії Nordica через поломку шасі ввечері у вівторок, 4 червня здійснив аварійну посадку в Талліннському аеропорту. Про це повідомляє ERR.

Наголошується, що у літака сталося руйнування покришки шасі.

На борту перебувало 35 пасажирів і чотири члени екіпажу. Постраждалих немає.

Проте, через інцидент тимчасово було порушено рух літаків. Злітна смуга була знову відкрита через півгодини.

Як повідомляли Українські Новини, у Москві Boeing не зміг приземлитися з першого разу і зачепив хвостом злітну смугу.

Також раніше в Росії палаючий літак з пасажирами здійснив екстрену посадку: пожежу загасили.

Раніше у США літак здійснив посадку на шосе в потоці машин.

Крім того, у небі над Німеччиною загорівся літак: пілоти здійснили аварійну посадку.

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