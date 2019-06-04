Кернес подякував Зеленського за мудрість і порадив "повертатися з Майданів"

Мер Харкова Геннадій Кернес висловив подяку президенту Володимиру Зеленському "за його мудрість" у питанні, що стосується знесення бюста Жукову. Про це йдеться в заяві Кернеса, опублікованій у вівторок, 4 червня, на офіційному сайті міської ради.

Кернес дякує Зеленському за те, що він довірив меру, як арбітру розібратися в цій проблемі.

Також мер Харкова заявляє про важливість особистості Жукова в історії Харкова а також про те, що більшість городян підтримує повернення проспекту імені Жукова. За його словами, таке рішення підтримують десятки тисяч харків'ян, в той час, як проти – не більше 200 "радикально і націоналістично налаштованих" людина.

Геннадій Кернес, посилаючись на заяву спікера Зеленського Юлії Мендель, яка сказала, що мер повинен стати арбітром у цьому питанні, заявив: "І я як Харківський міський голова повинен стати арбітром у цьому питанні - повідомляю: погруддя маршала Жукова буде відновлене найближчим часом".

Крім того, Кернес пообіцяв винести питання про перейменування проспекту імені маршала Григоренко на проспект імені маршала Жукова на найближчу сесію Харківської міської ради.

"Пора вже повертатися з Майданів до здорового глузду і правового поля і не сварити людей між собою", - підсумував Кернес.

Нагадаємо, що Зеленський вимагає від Росії - не втручатися в ситуацію з пам'ятником Жукову, а від Харкова - вирішити цю проблему.

Раніше проукраїнські активісти, які пікетували з'їзд політичної партії "Довіряй справах" в Харкові, скинули з постаменту розташований поруч пам'ятник Жукову.

Активістам, скинули пам'ятник Жукову в Харкові, загрожує 5 років в'язниці.