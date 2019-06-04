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04 червня 2019, вівторок, 17:22 29
Економіка 2019-06-04T19:45:02+03:00
Українські Новини
РФ оскаржить зобов'язання виплати $44,5 млн компенсації "Укрнафти" за активи в Криму

РФ оскаржить зобов'язання виплати $44,5 млн компенсації "Укрнафти" за активи в Криму

Суд. Фото: aval
Суд. Фото: aval

Росія оскаржить у суді рішення міжнародного арбітражного суду про стягнення 44,5 млн доларів компенсації на користь найбільшої нафтовидобувної компанії "Укрнафта" за захоплені в Криму активи.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства юстиції Російської Федерації, передають Українські Новини.

"27 травня 2019 Росія подала до Верховного Суду Швейцарії заяви про скасування арбітражних рішень, винесених за позовами компаній "Укрнафта", "Стабіл" та інших", - сказано в ньому.

Зазначається, що російська сторона вважає неправомірним рішення арбітражного трибуналу.

"Арбітри винесли рішення на користь позивачів, не встановивши, що півострів Крим є суверенною територією Росії. Проте, Трибунал постановив, що Росія несе відповідальність відповідно до норм двосторонньої угоди між Росією та Україною", - йдеться в повідомленні.

Також у повідомленні зазначається, що інвестиції позивачів були придбані незаконним способом, в тому числі шляхом корпоративних захоплень і незаконної приватизації.

Як повідомляли Українські Новини, в січні 2016 року "Укрнафта" звернулася в Міжнародний арбітражний суд у Гаазі з позовом проти Росії з питання незаконного захоплення АЗС в Криму.

В Гаазькому суді постановили, що Росія винна у втраті активів "Нафтогазу" в Криму.

Росія не визнає програш в міжнародному арбітражі за позовом "Укрнафти" за активи в Криму.

 

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