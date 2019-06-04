ВРП скасувала покарання для скандальної судді Цокол, яка звільнила Саакашвілі

Вища рада правосуддя (ВРП) скасувала звільнення судді Печерського районного суду Києва Лариси Цокол.

Відповідне рішення рада прийняла на засіданні у вівторок, 4 червня, передають Українські Новини.

ВРП розглянула скаргу судді на рішення дисциплінарної палати від 19 жовтня 2018 року про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності та звільнення з посади.

Цокол заявила, що висунуті їй порушення були допущені нею несвідомо.

Більше того, суддя вважає, що подання про її звільнення було пов'язано з тим, що в грудні 2017 року вона відмовила Генеральній прокуратурі в застосуванні домашнього арешту для колишнього Президента Грузії, лідера політичної партії "Рух нових сил" Михайла Саакашвілі.

Крім того, Цокол зазначила, що ще навесні 2018 року подала заяву про відставку через психологічне вигорання.

Заяву про відставку так і не було розглянуто.

В результаті ВРП частково задовільнила скаргу Цокол і змінила рішення дисциплінарної палати.

ВРП постановила застосувати до судді покарання у вигляді відсторонення від роботи на 6 місяців, з позбавленням доплат та направленням на навчання в Національну школу суддів.

Як повідомляли Українські Новини, 19 жовтня 2018 року дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя внесла подання про звільнення судді Печерського районного суду Києва Лариси Цокол і відсторонила її від посади.

11 грудня 2017 року суддя Цокол відмовила Генеральній прокуратурі в застосуванні домашнього арешту для колишнього Президента Грузії, лідера політичної партії "Рух нових сил" Михайла Саакашвілі.

6 листопада 2015 року суддя Цокол відмовив Генпрокуратурі в арешті екс-лідера партії "Українське об'єднання патріотів" ("Укроп") Геннадія Корбана.