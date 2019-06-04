ВРП скасувала покарання для скандальної судді Цокол, яка звільнила Саакашвілі

Вища рада правосуддя (ВРП) скасувала звільнення судді Печерського районного суду Києва Лариси Цокол.\r\nВідповідне рішення рада прийняла на засіданні у вівторок, 4 червня, передають Українські Новини.\r\nВРП розглянула скаргу судді на рішення дисциплінарної палати від 19 жовтня 2018 року про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності та звільнення з посади.\r\nЦокол заявила, що висунуті їй порушення були допущені нею несвідомо.\r\nБільше того, суддя вважає, що подання про її звільнення було пов'язано з тим, що в грудні 2017 року вона відмовила Генеральній прокуратурі в застосуванні домашнього арешту для колишнього Президента Грузії, лідера політичної партії "Рух нових сил" Михайла Саакашвілі.\r\nКрім того, Цокол зазначила, що ще навесні 2018 року подала заяву про відставку через психологічне вигорання.\r\nЗаяву про відставку так і не було розглянуто.\r\nВ результаті ВРП частково задовільнила скаргу Цокол і змінила рішення дисциплінарної палати.\r\nВРП постановила застосувати до судді покарання у вигляді відсторонення від роботи на 6 місяців, з позбавленням доплат та направленням на навчання в Національну школу суддів.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 19 жовтня 2018 року дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя внесла подання про звільнення судді Печерського районного суду Києва Лариси Цокол і відсторонила її від посади.\r\n11 грудня 2017 року суддя Цокол відмовила Генеральній прокуратурі в застосуванні домашнього арешту для колишнього Президента Грузії, лідера політичної партії "Рух нових сил" Михайла Саакашвілі.\r\n6 листопада 2015 року суддя Цокол відмовив Генпрокуратурі в арешті екс-лідера партії "Українське об'єднання патріотів" ("Укроп") Геннадія Корбана.