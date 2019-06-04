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04 червня 2019, вівторок, 14:02 44 Документ
Силові структури 2019-06-04T23:00:06+03:00
Українські Новини
Прес-служба Нацполіції визнала, що їздить на авто з проблисковими маячками, хоча не має на це права

Прес-служба Нацполіції визнала, що їздить на авто з проблисковими маячками, хоча не має на це права

Прес-служба Нацполиции. Фото: facebook.com/motorevska
Прес-служба Нацполиции. Фото: facebook.com/motorevska

Один з двох службових автомобілів прес-служби Національної поліції України дійсно обладнаний спеціальними сигнальними засобами (синіми та червоними проблисковими маячками), на використання яких прес-служба не має права.

Таку інформацію підтвердили у Нацполіції у відповідь на запит Українських Новин.

"Повідомляємо, що за Департаментом комунікації Національної поліції України закріплені 2 службових автомобіля: Skoda Rapid, Mitsubishi Outlander PHEV (обладнаний комплектом кольорографічних схем - відомчих знаків, написів, емблем, смуг, а також світловими сигнальними пристроями)", - йдеться у відповіді Нацполіціі.

Наявність на Mitsubishi прес-служби незаконних спецсигналів в Нацполіціі пояснюють тим, що спочатку цей автомобіль призначався для груп реагування та підрозділів дорожньої поліції, але був переданий Департаменту комунікацій для використання в роботі прес-служби. У той же час, теоретично в подальшому автомобіль може бути повернутий спецпідрозділам, а демонтаж спецсигналів зробить цю машину непридатною для такого використання, запевняють в Нацполіціі. "Демонтаж встановленого на цьому автомобілі обладнання вважається недоцільним і таким, що може зробити неможливим подальше його кваліфікаційне (в тому числі - гарантійне) обслуговування спеціалізованими сервісними центрами", - йдеться у відповіді.

При цьому в Нацполіціі не змогли відповісти, чи використовують автомобілі зі спецсигналами та в якій кількості прес-служби центральних і регіональних підрозділів.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України №176 від 2017 року, яка регламентує використання спецсигналів відповідно до Закону України "Про дорожній рух", сині проблискові маячки можуть використовувати підрозділи 18 відомств, в тому числі, підрозділи Національної поліції України. У той же час, червоним проблисковим маячком (передбачають повну зупинку руху транспорту) можуть бути обладнані машини лише двох типів: транспортні засоби патрульної поліції та підрозділів, які забезпечують безпеку дорожнього руху. Цей перелік є виключним, а підрозділ прес-служби до жодного з двох названих типів не відноситься.

Раніше у соціальній мережі Facebook з'явилася фотографія автомобіля прес-служби поліції, що повністю оснащений проблисковими маячками для зупинки руху та безперешкодного проїзду.

Фото опублікувала користувач Євгенія Моторевская на своїй сторінці у Facebook. У коментарях під фото люди цікавляться, куди ж так може поспішати прес-служба поліції та навіщо цьому підрозділу відомства потрібні проблискові маячки. А ще користувачі соцмережі припустили, що спецсигнальні засоби потрібні прес-службі для того, щоб терміново надати коментар, і висловили бажання подивитися на службовий автомобіль бухгалтерії Нацполіціі.

Джерело : Українські новини
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