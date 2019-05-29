Вчера, 28 мая, в соцсети Facebook появилось фото автомобиля пресс-службы полиции, полностью оснащенное проблесковыми маячками для остановки движения и беспрепятственного проезда. Фото опубликовала Евгения Моторевская на своей странице в Facebook.

В комментариях под фото люди спрашивают, куда же так спешить пресс-службы полиции и зачем этому ведомству нужны проблесковые маячки. А еще предположили, что это в пресс-службы нужно для того, что срочно дать комментарий и очень хотят посмотреть на автомобиль бухгалтерии.

Как сообщали Українські Новини, тем временем в Нацполиции рассказали, сколько автомобилей разбили патрульные за 4 года.

А вот ранее 24 апреля Счетная палата Украины сообщила о 1 916 ДТП с участием автомобилей патрульной полиции, произошедших в 2016-2017 годах.