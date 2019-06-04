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04 червня 2019, вівторок, 14:00 30
Суспільство 2019-06-04T17:15:03+03:00
Українські Новини
В останній тиждень весни на кір захворіли більше тисячі осіб

В останній тиждень весни на кір захворіли більше тисячі осіб

Шприц. Фото:blogs.wsj.com
Шприц. Фото:blogs.wsj.com

Міністерство охорони здоров'я заявляє, що за період з 24 по 31 травня на кір захворіло 1 310 осіб.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

"За оперативними даними Центру громадського здоров'я МОЗ України, протягом 22-го тижня 2019 на кір захворіло 1 310 осіб - 643 дорослих і 667 дітей. Щеплення - єдиний надійний захист від кору, особливо якщо у вашому регіоні зафіксовано спалах захворюваності", - йдеться в ньому.

Згідно з повідомленням, з 24 по 30 травня більше нових випадків кору зареєстровано в Харківській області (184 хворих: 120 дорослих і 64 дитини), Києві (128: 76 дорослих і 52 дитини), Київській (128: 74 дорослих і 54 дитини), Хмельницькій (93 хворих: 40 дорослих і 53 дитини) і Тернопільській областях (82: 25 дорослих і 57 дітей).

З початку року (з 28 грудня 2018 до 30 травня 2019) на кір захворіли 52 034 особи - 24 534 дорослих та 27 500 дітей, а від ускладнень кору померло 17 осіб.

Всього з початку спалаху, з літа 2017 року, на кір захворіло понад 100 тис. осіб, 38 з яких померли.

Як повідомляли Українські Новини, МОЗ скасувало вікові обмеження для безкоштовного щеплення від кору.

Тим часом, на кір захворіли вже 1399 осіб.

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