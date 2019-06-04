У Боярці сталася потрійна ДТП з двома автобусами, 26 постраждалих

26 людей постраждали через дорожньо-транспортну пригоду (ДТП) в Боярці Київської області.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства внутрішніх справ, передають Українські Новини.\r\nПригода сталася близько 10:00 в Боярці на перехресті вулиць Незалежності та Хмельницького.\r\nЗа попередніми даними, спочатку відбулося зіткнення маршрутного автобуса Mercedes з автомобілем Skoda, після чого маршрутку занесло на головну дорогу, де сталося зіткнення з маршрутним автобусом "Богдан".\r\nВ результаті ДТП 26 людей отримали травми різного ступеня тяжкості, вони госпіталізовані.\r\n\r\nТроє з них у тяжкому стані перебувають у реанімаційному відділенні.\r\nВодія мікроавтобуса Mercedes затримали.\r\nМаршрутний автобус вилучено та поміщено на майданчик тимчасового утримання.\r\nЗа даним фактом відкрито кримінальне провадження.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, під Києвом зіткнулися вантажівка і мікроавтобус, є постраждалі.\r\nРаніше водій легковика помер дорогю в лікарню від зіткнення з самоскидом під Києвом.