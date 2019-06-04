У Боярці сталася потрійна ДТП з двома автобусами, 26 постраждалих

ДТП в Боярці з 26-ма постраждалими. Фото: Нацполіція

ДТП в Боярці з 26-ма постраждалими. Фото: Нацполіція

26 людей постраждали через дорожньо-транспортну пригоду (ДТП) в Боярці Київської області.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства внутрішніх справ, передають Українські Новини.

Пригода сталася близько 10:00 в Боярці на перехресті вулиць Незалежності та Хмельницького.

За попередніми даними, спочатку відбулося зіткнення маршрутного автобуса Mercedes з автомобілем Skoda, після чого маршрутку занесло на головну дорогу, де сталося зіткнення з маршрутним автобусом "Богдан".

В результаті ДТП 26 людей отримали травми різного ступеня тяжкості, вони госпіталізовані.

Троє з них у тяжкому стані перебувають у реанімаційному відділенні.

Водія мікроавтобуса Mercedes затримали.

Маршрутний автобус вилучено та поміщено на майданчик тимчасового утримання.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження.

Як повідомляли Українські Новини, під Києвом зіткнулися вантажівка і мікроавтобус, є постраждалі.

Раніше водій легковика помер дорогю в лікарню від зіткнення з самоскидом під Києвом.