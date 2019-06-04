Пацієнти київської дитячої лікарні №7 вимагають звільнити чиновників мерії, які хотіли її закрити

4 червня чиновники КМДА влаштували показову перевірку діяльності Дитячої клінічної лікарні №7 Печерського району Києва.

Участь у перевірці беруть заступник мера Микола Поворозник, директор департаменту охорони здоров'я КМДА Валентина Гінзбург. Також запрошені журналісти, представники громадськості та батьки пацієнтів. Передбачається також присутність мера і голови КМДА Віталія Кличка.

Однак, як повідомляється у відкритому листі батьків пацієнтів та громадськості району, запланований захід більше нагадує публічний тиск на колектив медичного закладу і спробу влаштувати показовий скандал між тим, хто відстоює інтереси лікарні та нейрохірургії, руками яких її діяльність намагаються припинити.

"Після невдалої спроби винести на голосування Київради проект рішення про припинення Дитячої клінічної лікарні №7, керівництво департаменту охорони здоров'я КМДА не залишає спроб маніпулювання громадською думкою, вводить в оману батьків пацієнтів обіцянками, що така реорганізація не призведе до припинення діяльності лікарні, а робота її відділень залишиться без змін", - сказано у зверненні.

Також у зверненні заявлено про спробу заволодіння територією, де розташований медзаклад.

"В намірах тих, хто подав і наполягає на ухваленні проекту рішення Київської міської ради "Про припинення Дитячої клінічної лікарні №7 Печерського району Києва шляхом приєднання до Київського міського центру дитячої нейрохірургії" батьки пацієнтів і громадськість бачать корупційну злочинну складову. За гарною ширмою під назвою "розвиток центру дитячої нейрохірургії" криється намір заволодіти територією та приміщеннями дитячої клінічної лікарні.

Громадськість і батьки пацієнтів, жителі Печерського району виносять недовіру і вимагають відсторонення від посад тих, хто поставив підписи під поданням вищезазначеного проекту рішення, зокрема, директора департаменту охорони здоров'я КМДА Валентини Гінзбург.

"Такі керівники і чиновники не мають на меті розвивати медицину Києва, а переслідують власні корисні цілі, ставлячи під сумнів повноцінне надання медичної допомоги дітям Печерського району, міста Києва і всім тим дітям, які потребують допомоги відділень дитячої клінічної лікарні №7, численність яких не йде в порівняння з кількістю пацієнтів центру нейрохірургії!", - сказано у зверненні.

Як повідомляли Українські Новини, у Адміністрації Президента протестували батьки хворих дітей. Про це повідомляє портал podrobnosti.ua. Скандал спалахнув через закриття 7 міській дитячій лікарні на Печерську.