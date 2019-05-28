У Києві батьки хворих дітей протестують проти закриття дитячої лікарні, - ЗМІ

Біля Адміністрації Президента протестували батьки хворих дітей. Про це інформує портал podrobnosti.ua. Скандал спалахнув через закриття 7 міської дитячої лікарні на Печерську.

У відділенні нефрології цієї столичної лікарні дітям з усієї України ставили точні діагнози і підбирали правильне лікування. Що буде, коли це відділення закриють, батьки маленьких пацієнтів не знають.

"Це буде означати те, що я зі своєю дитиною взагалі сюди не зможу приїхати. Нам взагалі нікуди буде їхати. Єдине центр, де нам могли допомогти - в Донецьку. Туди я поїхати не можу", - росказала Жанна Пархоменко, мати хворого хлопчика.

У цьому відділенні медики опікуються важкими пацієнтами із захворюванням нирок. Тут лежать діти з усієї України - ті, кому не змогли допомогти вдома чи в області. Звістку про закриття 7 міської дитячої лікарні, точніше, про злиття з центром нейрохірургії, батьки хворих дітей побачили на сайті Київської місьради. Люди не знають, де далі лікуватимуться їхні діти після закриття клініки. Тому проти реорганізації і пацієнти, і лікарі.

"Наше відділення знаходиться на базі 7-ї дитячої лікарні. Причому воно тут знаходиться з 72-го року. причому відділення було родоначальником всієї дитячої нефрологічної служби. Тут лежать дітки - найбільш важкі з усієї України. Це діти яким не можуть надати допомогу по місцю їх проживання. І вони всі приїжджають сюди", - говорить Ольга Лавринчук, доктор медичних наук, провідний науковий співробітник відділу дитячої нефрології Академії Наук.

Столичні чиновники вирішили приєднати лікарню до Київського міського центру дитячої нейрохірургії. Щоб зекономити - дитячу лікарню хочуть взагалі ліквідувати, а центр нейрохірургії визнати правонаступником усіх обов'язків і майна лікарні. У департаменті охорони здоров'я кажуть - реорганізація не вплине на роботу лікарів. Однак в цьому закладі мають лікувати лише киян. Мовляв, проблема в тому, що коштом місцевого бюджету, надається медична допомога мешканцям з інших регіонів. Надалі лікувати не будуть або змусять їх відшкодовувати вартість.

"Більше 55 відсотків за підсумками 2018 року - це іногородні. Я хочу говорити, що перш за все, фінансування лікарні здійснюється за рахунок видатків міста Києва - це кошти киян. Це є нецільовим використанням бюджетних коштів. За рахунок коштів киян - я підкреслюю - коштів - лікуються іногородні", - говорить Валентина Гінзбург, директор Департаменту охорони здоров'я КМДА.

А що робити людям з інших міст? Серед "некиян" переселенці. Іногородніми вважаються й ті, хто не має реєстрації в Києві, але працює тут справно сплачує податки. Де лікуватися цим важкохворим дітям відповіді на це питання столичні чиновники не дають. Тож з цим питанням згорьовані батьки вийшли до адміністрації президента.

Як повідомляли Українські Новини, 27 травня, пікетування Адміністрації президента України влаштували батьки, діти яких перебувають на лікуванні в Київській дитячій клінічній лікарні №7 (ДКБ №7). Вони стурбовані намірами Київської міської державної адміністрації (КМДА) ліквідувати медичний заклад, де їхні діти отримують регулярну медичну допомогу і якісне спостереження та реабілітацію.