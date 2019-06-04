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04 червня 2019, вівторок, 10:15 12
Нерухомість 2019-06-04T13:30:03+03:00
Українські Новини
Київська вторинка в травні здорожчала на 1,7%

Київська вторинка в травні здорожчала на 1,7%

У травні порівняно з квітнем пропозиція на вторинному ринку нерухомості в Києві знизилася на 4,2% до 13 297 квартир.

Про це йдеться в повідомленні інформаційно-аналітичного порталу "Столична нерухомість", передають Українські Новини.

Також зменшився обсяг пропозиції у загальній площі і в доларовому вираженні на 3,5% і 2% відповідно.

"У травні середня ціна на виставлені на продаж 1-4-кімнатні квартири в Києві відзначена на рівні 1 316 доларів/кв. м, відносно квітня середня ціна збільшилася на 1,7%. У національній валюті – на 1% до 35 012 гривень/кв. м (±0,8%)", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що в структурі пропозиції за повними цінами за об'єкт переважають квартири в ціновій категорії від 50 до 100 тис. доларів - 43%.

Частка квартир в ціновій категорії до 50 тис. доларів становить 22% від загальної пропозиції, у категорії від 100 до 150 тис. доларів - 17%, від 150 до 250 тис. доларів - 12% і від 250 тис. доларів - 6%.

Найбільша кількість квартир пропонувалася у Дарницькому і Голосіївському районах – по 14%, у Шевченківському та Печерському районах - по 13%, у Дніпровському - 11% і в Солом'янському – 10%.

Найменша частка представлених до продажу квартир: у Подільському та Святошинському районах – по 7%, в Оболонському – 6% і Деснянському – 5%.

При цьому в загальному обсязі однокімнатні квартири зайняли 25%, двокімнатні - 32%, трикімнатні - 35% і чотирикімнатні - 8%.

Як повідомляли Українські Новини, ріелтор розповів, як уберегтися від обману при купівлі квартири.

Тим часом Кабмін дозволив Міноборони купувати житло для військових на вторинному ринку.

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