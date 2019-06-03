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03 червня 2019, понеділок, 20:29 31
Космос 2019-06-03T23:00:03+03:00
Українські Новини
Повз Землі пролетів подвійний астероїд

Повз Землі пролетів подвійний астероїд

Подвійний астероїдів 1999 KW4, минулої суботи коли м'ч пролетів повз землю. Фото: eso.org
Подвійний астероїдів 1999 KW4, минулої суботи коли м'ч пролетів повз землю. Фото: eso.org

Вчені сфотографували подвійний астероїдів 1999 KW4, минулої суботи коли він пролетів повз землю. Знімки були зроблені за допомогою телескопа VLT. Фотографії показали на сайті Європейської південної обсерваторії.

Ці знімки, а також дані з інших телескопів, критично важливі для вироблення стратегій, які допоможуть нам уникнути зіткнення астероїда з Землею, якщо один з них вийде на такий курс. У гіршому випадку, ми зможемо передбачити, до яких наслідків призведе його падіння", - зазначив один з дослідників Олів'є Ено.

Подвійний астероїдів 1999 KW4, минулої суботи коли м'ч пролетів повз землю. Фото: eso.orgПодвійний астероїдів 1999 KW4, минулої суботи коли м'ч пролетів повз землю. Фото: eso.org

Даний астероїд зблизився з Землею, пролетівши на відстані 5,2 мільйона кілометрів від її поверхні. Це приблизно в 13 разів більше відстані, що розділяє Місяць і Землю.

Як повідомляли Українські Новини, раніше біля Землі пролітав 40-метровий астероїд.

Раніше японська місія в космосі обстріляла астероїд.

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