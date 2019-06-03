Повз Землі пролетів подвійний астероїд

Вчені сфотографували подвійний астероїдів 1999 KW4, минулої суботи коли він пролетів повз землю. Знімки були зроблені за допомогою телескопа VLT. Фотографії показали на сайті Європейської південної обсерваторії.

Ці знімки, а також дані з інших телескопів, критично важливі для вироблення стратегій, які допоможуть нам уникнути зіткнення астероїда з Землею, якщо один з них вийде на такий курс. У гіршому випадку, ми зможемо передбачити, до яких наслідків призведе його падіння", - зазначив один з дослідників Олів'є Ено.

Подвійний астероїдів 1999 KW4, минулої суботи коли м'ч пролетів повз землю. Фото: eso.org

Даний астероїд зблизився з Землею, пролетівши на відстані 5,2 мільйона кілометрів від її поверхні. Це приблизно в 13 разів більше відстані, що розділяє Місяць і Землю.

Як повідомляли Українські Новини, раніше біля Землі пролітав 40-метровий астероїд.

Раніше японська місія в космосі обстріляла астероїд.