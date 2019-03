Об этом сообщил Сnet.

Так, небесное тело приблизится к нашей планете на расстояние, меньше расстояния до Луны на десятки тысяч километров. Размер этого астероида вдвое превышает размер метеора, который упал вблизи Челябинска в РФ в 2013 году.

Максимально приблизится к Земле он 22 марта, наблюдать за ним можно будет сайте проекта виртуального телескопа.

Астероид будет двигаться со скоростью 5 километров в секунду, что облегчит наблюдение за ним.

Newly discovered asteroid #2019EA2 (diameter ~ 30 m) will have a close encounter with Earth on March 22, 2019 at 01:54 UT flying at a distance of 0.80 LD or ~305,000 km / 189,600 miles) https://t.co/1IqpTS5xIr pic.twitter.com/DYLMg0Z82O