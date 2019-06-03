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03 червня 2019, понеділок, 19:45 23
Силові структури 2019-06-03T19:53:04+03:00
Українські Новини
Розпилили сльозогінний газ і замінували: В Одеському медуніверситеті пройшли масові заворушення

Розпилили сльозогінний газ і замінували: В Одеському медуніверситеті пройшли масові заворушення

Співробітники Національної поліції в понеділок затримали 51 ососбу в ході безладів в Одеському національному медичному університеті.

Про це Українським Новинам повідомила прес-служба Управління Нацполіції в Одеській області.

Повідомляється, що поліція пов'язує заворушення зі зривом засідання наглядової ради університету.

Затримані зайшли в адміністративну будівлю в капюшонах і масках, вони розпилили сльозогінний газ.

Затриманих доставили до Портофранківського відділення поліції, з ними спілкуються слідчі.

Також невідомий анонімно повідомив про замінування університету.

 

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