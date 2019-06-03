Співробітники Національної поліції в понеділок затримали 51 ососбу в ході безладів в Одеському національному медичному університеті.\r\nПро це Українським Новинам повідомила прес-служба Управління Нацполіції в Одеській області.\r\nПовідомляється, що поліція пов'язує заворушення зі зривом засідання наглядової ради університету.\r\nЗатримані зайшли в адміністративну будівлю в капюшонах і масках, вони розпилили сльозогінний газ.\r\nЗатриманих доставили до Портофранківського відділення поліції, з ними спілкуються слідчі.\r\nТакож невідомий анонімно повідомив про замінування університету.\r\n