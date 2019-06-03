Розпилили сльозогінний газ і замінували: В Одеському медуніверситеті пройшли масові заворушення

Співробітники Національної поліції в понеділок затримали 51 ососбу в ході безладів в Одеському національному медичному університеті.

Про це Українським Новинам повідомила прес-служба Управління Нацполіції в Одеській області.

Повідомляється, що поліція пов'язує заворушення зі зривом засідання наглядової ради університету.

Затримані зайшли в адміністративну будівлю в капюшонах і масках, вони розпилили сльозогінний газ.

Затриманих доставили до Портофранківського відділення поліції, з ними спілкуються слідчі.

Також невідомий анонімно повідомив про замінування університету.