підписатися на розсилку
26.6 26.95
29.5 30.1
˟
03 червня 2019, понеділок, 17:17 21
Економіка 2019-06-03T17:45:01+03:00
Українські Новини
"Укрхімтрансаміак" заявляє про недостовірність звинувачень у контрабанді аміаку з Росії

"Укрхімтрансаміак" заявляє про недостовірність звинувачень у контрабанді аміаку з Росії

Державне підприємство "Укрхімтрансаміак" заявляє про недостовірність звинувачень у контрабанді аміаку з Росії.

Про це йдеться у зверненні "Укрхімтрансаміаку", передають Українські Новини.

В "Укрхимтрансаммиаці" зазначають, що представники політичної партії "Національний корпус" і громадської організації "Національні дружини" заявляли про відвідування офісів держпідприємства в Миколаєві, Херсоні, Одесі та Дніпрі, при цьому офіси підприємства розташовані у Києві, Миколаєві та місті Лозова (Харківська область).

"Щодо недостовірної інформації щодо звинувачення в контрабанді: держпідприємство не є власником аміаку, а лише надає послуги з транспортування і видачі з аміакопроводу українським споживачам, дотримуючись договірних зобов'язань. Держпідприємство здійснює транспортування аміаку і його видачу у відповідності з затвердженим технічним регламентом", - зазначили в повідомленні.

Також в підприємстві зазначають, що протягом останніх півтора року керівництво "Укрхімтрансаміаку" приділяло особливу увагу введенню превентивних заходів, що б унеможливити несанкціонований відбір аміаку.

"З метою недопущення незаконного відбору аміаку з української ділянки магістрального аміакопроводу "Укрхімтрансаміак" уклав угоду з Управлінням поліції охорони в Харківській області щодо охорони об'єктів магістрального аміакопроводу і розроблено положення про пломбуванні конструкцій і елементів аміакопроводу, а також був укладений договір з Держохороною МНС України на забезпечення цілодобової охорони протягом усього аміакопроводу", - зазначили в повідомленні.

Крім того, для забезпечення санкціонованої видачі аміаку на роздавальних станціях працюють митні зони, які оснащені сучасними приладами обліку аміаку і загальний обсяг аміаку, який знаходиться в українській ділянці перебуває під цілодобовим таможеным контролем Державної митної служби.

Як повідомляли Українські Новини, "Укрхімтрансаміак" створений в 2001 році і є монополістом в Україні з транспортування рідкого аміаку магістральними трубопроводами.

Більше новин про: Контрабанда укрхімтрансаміак Нацкорпус Нацдружини Аміак

Архів
Новини
Аудит "Укроборонпрому" досі не розпочався, незважаючи на рішення Кабміну 18:10 Документ
У Зеленського розповіли про таємний візит Пінчука в АП 17:45
Варфоломій заявив, що Київського патріархату УПЦ немає і ніколи не існувало 17:19
"Укрхімтрансаміак" заявляє про недостовірність звинувачень у контрабанді аміаку з Росії 17:17
Зеленський вимагає від Росії - не втручатися в ситуацію з пам'ятником Жукову, а від Харкова - вирішити цю проблему 17:17
більше новин
Матіос проведе нараду з керівництвом Генштабу, МЗС та СБУ через відео про окупацію Буковини 20:22
Справи проти Порошенка за заявами Портнова мають правову перспективу, - Труба 10:41
Були без свідомості п'яні: бабуся пораненого хлопчика заявила, що поліцейські визнали свою провину 19:57
В дитячі будинки перестануть приймати дітей з 2020 року, - Супрун 21:34
В аеропорту Ярославського відкрилося регулярне сполучення з італійським Ріміні і Одесою 13:15
більше новин
Справи проти Порошенка за заявами Портнова мають правову перспективу, - Труба 10:41
Поліцейським, які поранили п'ятирічного хлопчика під Києвом, пом'якшили звинувачення 08:00
На Донбасі військові у бою знищили одного бойовика 08:20
Знесення пам'ятника Жукову. Фото: поліція
Активістам, які скинули пам'ятник Жукову в Харкові, загрожує 5 років в'язниці 21:30
У Китаї створили робота-кота, що реагує на дотики як живий улюбленець 20:46
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok