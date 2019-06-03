"Укрхімтрансаміак" заявляє про недостовірність звинувачень у контрабанді аміаку з Росії

Державне підприємство "Укрхімтрансаміак" заявляє про недостовірність звинувачень у контрабанді аміаку з Росії.

Про це йдеться у зверненні "Укрхімтрансаміаку", передають Українські Новини.

В "Укрхимтрансаммиаці" зазначають, що представники політичної партії "Національний корпус" і громадської організації "Національні дружини" заявляли про відвідування офісів держпідприємства в Миколаєві, Херсоні, Одесі та Дніпрі, при цьому офіси підприємства розташовані у Києві, Миколаєві та місті Лозова (Харківська область).

"Щодо недостовірної інформації щодо звинувачення в контрабанді: держпідприємство не є власником аміаку, а лише надає послуги з транспортування і видачі з аміакопроводу українським споживачам, дотримуючись договірних зобов'язань. Держпідприємство здійснює транспортування аміаку і його видачу у відповідності з затвердженим технічним регламентом", - зазначили в повідомленні.

Також в підприємстві зазначають, що протягом останніх півтора року керівництво "Укрхімтрансаміаку" приділяло особливу увагу введенню превентивних заходів, що б унеможливити несанкціонований відбір аміаку.

"З метою недопущення незаконного відбору аміаку з української ділянки магістрального аміакопроводу "Укрхімтрансаміак" уклав угоду з Управлінням поліції охорони в Харківській області щодо охорони об'єктів магістрального аміакопроводу і розроблено положення про пломбуванні конструкцій і елементів аміакопроводу, а також був укладений договір з Держохороною МНС України на забезпечення цілодобової охорони протягом усього аміакопроводу", - зазначили в повідомленні.

Крім того, для забезпечення санкціонованої видачі аміаку на роздавальних станціях працюють митні зони, які оснащені сучасними приладами обліку аміаку і загальний обсяг аміаку, який знаходиться в українській ділянці перебуває під цілодобовим таможеным контролем Державної митної служби.

Як повідомляли Українські Новини, "Укрхімтрансаміак" створений в 2001 році і є монополістом в Україні з транспортування рідкого аміаку магістральними трубопроводами.