"Нацкорпус" и "Нацдружины" борются против контрабанды аммиака из России

Представители политической партии "Национальный корпус" и общественной организации "Национальные дружины" вплотную занялись проблемой контрабанды аммиака из Российской Федерации (РФ). Заведено уголовное дело, в котором по предварительным данным, главными фигурантами являются представители Администрации Президента Украины.

Об этом говорится на официальной странице "Нацкорпуса" в социальной сети Facebook.

"Нацкорпус" и "Нацдружины" посетили все офисы и раздаточные станции Государственного предприятия (ГП) "Укрхимтрансаммиак" в Николаеве, Херсоне, Одессе, Днипре. Цель посещений заключалась в сборе максимального количества информации касательно незаконного обогащения сотрудников Администрации Президента через контрабанду российского аммиака.

Националисты утверждают, что к контрабанде непосредственно причастны: Владимир Бобков, Валентин Шлихта, Дмитрий Бабченко, Александр Грановский и Игорь Кононенко.

Решение провести рейд, по утверждению "Нацкорпуса" и "Нацдружин", было обусловлено недавней сложившейся ситуации, когда во время одного из рейдов на ночной погрузке была задержана фура. Активисты делают акцент на том, что ночные погрузки подвергают опасности людей, живущих вдоль маршрута движения аммиаковоза и вокруг раздаточной линии. Отметим, что согласно законодательству Украины, перевозить или грузить опасные грузы, каким является аммиак, в ночное время категорически запрещено.

https://www.youtube.com/watch?v=zE0lGYqW1YM" frameborder="0" allowfullscreen>

"Нацкорпус" отметил, что несмотря на хорошую доказательную базу и заведение уголовного дела по фуре (ЕРДР №12018150000000449), в данный момент активисты не могут противодействовать незаконному погрузке и транспортировке аммиака в ночное время суток. Но в то же время стоит отметить, что деятельность Нацкорпуса уже приносит свои плоды, в частности, во время рейдов практически полностью остановилась незаконная деятельность по контрабанде, а отгрузки происходят в малом количестве.

https://www.youtube.com/watch?v=ziDYZEwcibE" frameborder="0" allowfullscreen>

"Нацкорпус" утверждает, что во время проведения рейда, один из руководителей филиала ГП "Укрхимтрансаммиак" угрожал активистам. По словам руководителя, на территории его предприятия находятся представители СБУ, которые смогут физически "успокоить несогласных". Однако многочасовое ожидание сотрудников СБУ ни к чему не привело.

https://www.youtube.com/watch?v=7dAt9lq7sTg" frameborder="0" allowfullscreen>

Националисты утверждают, что не дадут виновникам свести дело к нулю. Активисты твердо убеждены, что в дальнейшем смогут еще тщательнее следить и бороться с данной проблемой. В частности, "Нацкорпус" требует призвать к ответу представителей СБУ и таможенников, которые закрывали глаза на обворовывание Украины и не пытались противодействовать подверженную опасности граждан страны.

Напомним, что контрабанда аммиака из РФ предположительно началась с 2014 года, когда в связи с началом АТО были введены первые санкции в отношении РФ. Тогда, пошлина на российский аммиак стала крайне высока. "Укрхимтрансаммиак" подозревается в активной транспортировке аммиака по трубе "Тольятти - Южное". У предприятия вдоль трубы есть несколько раздаточных станций, 3 из которых находятся в Николаевской области.

Некоторые представители команды Петра Порошенко прийдя к власти, по уверениям "Нацкорпуса", приняли "коррупционную эстафету" бывшего "руководства" страны. Согласно показаниям националистов, команда Порошенко делает официальную закупку нескольких сотен тонн аммиака, которые по документам вывозят из раздаточных станций десятки тысяч тонн, не платя пошлины государству.