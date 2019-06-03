Весна в Києві увійшла в десятку найтепліших за 139 років спостережень

Нинішня весна встановила температурні досягнення, значно перевищуючи кліматичну норму, в той час перший температурний рекорд був побитий 17 лютого. Про це пише Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського, повідомляють Українські Новини. За даними спостережень метеостанції, середні показники температури за всю весну визначили четверту позицію серед найбільш теплих весен у Києві з 1881 року.

Березень видався на 4,4 °С тепліше кліматичної норми, що дозволило йому увійти в десятку найтепліших за 139 років спостережень. Причому в першому місяці сезону були встановлені 4 температурні рекорди. Найтепліше в столиці було 31 березня, коли денна температура досягла позначки + 20,0 °С, а найхолодніше - 3 березня, коли мінімальна температура під ранок опустилася до -6,3 ° С.

Квітень виявився надзвичайно контрастним, адже перша і третя декади виявились на 3,0°С теплішими, а друга декада - на 0,4°С холоднішою за норму. Але головне протиріччя визначили заморозки на поверхні ґрунту, в той час як 7 днів вже були з літньою температурою вище +15,0°С. Метеорологічне літо ж розпочалось у Києві 13 травня, коли температура після полудня піднялась до +27,7°С. Загалом, травень виявився надзвичайно вологим, оскільки кількість опадів становила півтори місячні норми.

Як повідомляли Українські Новини, початок літа супроводжується зливами, грозами та шквалами.