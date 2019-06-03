підписатися на розсилку
26.6 26.95
29.5 30.1
˟
03 червня 2019, понеділок, 16:17 16
Життя 2019-06-03T18:00:04+03:00
Українські Новини
Весна в Києві увійшла в десятку найтепліших за 139 років спостережень

Весна в Києві увійшла в десятку найтепліших за 139 років спостережень

Аномальна температура. Фото: bun.com.ua
Аномальна температура. Фото: bun.com.ua

Нинішня весна встановила температурні досягнення, значно перевищуючи кліматичну норму, в той час перший температурний рекорд був побитий 17 лютого. Про це пише Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського, повідомляють Українські Новини. За даними спостережень метеостанції, середні показники температури за всю весну визначили четверту позицію серед найбільш теплих весен у Києві з 1881 року.

Березень видався на 4,4 °С тепліше кліматичної норми, що дозволило йому увійти в десятку найтепліших за 139 років спостережень. Причому в першому місяці сезону були встановлені 4 температурні рекорди. Найтепліше в столиці було 31 березня, коли денна температура досягла позначки + 20,0 °С, а найхолодніше - 3 березня, коли мінімальна температура під ранок опустилася до -6,3 ° С.

Квітень виявився надзвичайно контрастним, адже перша і третя декади виявились на 3,0°С теплішими, а друга декада - на 0,4°С холоднішою за норму. Але головне протиріччя визначили заморозки на поверхні ґрунту, в той час як 7 днів вже були з літньою температурою вище +15,0°С. Метеорологічне літо ж розпочалось у Києві 13 травня, коли температура після полудня піднялась до +27,7°С. Загалом, травень виявився надзвичайно вологим, оскільки кількість опадів становила півтори місячні норми.

Як повідомляли Українські Новини, початок літа супроводжується зливами, грозами та шквалами.

Більше новин про: Погода аномальная температура Київ Температурний рекорд літо 2019 весна 2019

Архів
Новини
Аудит "Укроборонпрому" досі не розпочався, незважаючи на рішення Кабміну 18:10 Документ
У Зеленського розповіли про таємний візит Пінчука в АП 17:45
Варфоломій заявив, що Київського патріархату УПЦ немає і ніколи не існувало 17:19
"Укрхімтрансаміак" заявляє про недостовірність звинувачень у контрабанді аміаку з Росії 17:17
Зеленський вимагає від Росії - не втручатися в ситуацію з пам'ятником Жукову, а від Харкова - вирішити цю проблему 17:17
більше новин
Матіос проведе нараду з керівництвом Генштабу, МЗС та СБУ через відео про окупацію Буковини 20:22
Справи проти Порошенка за заявами Портнова мають правову перспективу, - Труба 10:41
Були без свідомості п'яні: бабуся пораненого хлопчика заявила, що поліцейські визнали свою провину 19:57
В дитячі будинки перестануть приймати дітей з 2020 року, - Супрун 21:34
В аеропорту Ярославського відкрилося регулярне сполучення з італійським Ріміні і Одесою 13:15
більше новин
Справи проти Порошенка за заявами Портнова мають правову перспективу, - Труба 10:41
Поліцейським, які поранили п'ятирічного хлопчика під Києвом, пом'якшили звинувачення 08:00
На Донбасі військові у бою знищили одного бойовика 08:20
Знесення пам'ятника Жукову. Фото: поліція
Активістам, які скинули пам'ятник Жукову в Харкові, загрожує 5 років в'язниці 21:30
У Китаї створили робота-кота, що реагує на дотики як живий улюбленець 20:46
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok