Пінчук таємно їздив до Зеленського в Адміністрацію Президента, - ЗМІ

Увечері 31 травня олігарх Віктор Пінчук непублічно відвідував Адміністрацію президента Володимира Зеленського. Про це повідомляють програма Схеми.\r\nБлизько 19 години вечора п'ятниці автомобіль Пінчука виїхав з бічних воріт АП, у яких його чекала машина супроводу.\r\nАвто супроводу Пінчука і машину охорони екс-президента Леоніда Кучми у тих же воріт АП помічали у вівторок 28 травня.\r\n\r\nСхеми відправили запит на ім'я президента, а також Пінчуку з проханням пояснити, якою теми стосувалися зустрічі і яких домовленостей вдалося досягти. Журналісти опублікують їх, як тільки з'явиться відповідь.\r\n\r\nНагадаємо, що раніше Зеленський поговорив з Пінчуком про відповідальність.\r\nРаніше Коломойський заявляв, що активи Пінчука потрапили в санкційний список Кремля з-за розбіжностей з Порошенком.