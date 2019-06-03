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03 червня 2019, понеділок, 15:38 48
Політика 2019-06-03T18:15:03+03:00
Українські Новини
Пінчук таємно їздив до Зеленського в Адміністрацію Президента, - ЗМІ

Пінчук таємно їздив до Зеленського в Адміністрацію Президента, - ЗМІ

Авто супроводу Пінчука і машину охорони екс-президента Леоніда Кучми у тих же воріт АП помічали у вівторок 28 травня. Фото: Схеми
Авто супроводу Пінчука і машину охорони екс-президента Леоніда Кучми у тих же воріт АП помічали у вівторок 28 травня. Фото: Схеми

Увечері 31 травня олігарх Віктор Пінчук непублічно відвідував Адміністрацію президента Володимира Зеленського. Про це повідомляють програма Схеми.

Близько 19 години вечора п'ятниці автомобіль Пінчука виїхав з бічних воріт АП, у яких його чекала машина супроводу.

Авто супроводу Пінчука і машину охорони екс-президента Леоніда Кучми у тих же воріт АП помічали у вівторок 28 травня.

Схеми відправили запит на ім'я президента, а також Пінчуку з проханням пояснити, якою теми стосувалися зустрічі і яких домовленостей вдалося досягти. Журналісти опублікують їх, як тільки з'явиться відповідь.

Нагадаємо, що раніше Зеленський поговорив з Пінчуком про відповідальність.

Раніше Коломойський заявляв, що активи Пінчука потрапили в санкційний список Кремля з-за розбіжностей з Порошенком.

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