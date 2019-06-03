Прихильники Супрун знову захопили Одеський медуніверситет: відтіснили охорону і зайняли ректорат, – ЗМІ

Сьогодні, 3 червня, самопроголошений "ректор" Одеського національного медичного університету (ОНМедУ) Владлена Дубініна та її прихильники захопили будівлю вузу.

Про це повідомило інформаційне агентство "Одеса Медіа".

Як повідомляють очевидці, адвокат колишнього мера Одеси Гурвіца Максим Болдін, нардеп від "Блоку Петра Порошенка" Давид Макарян і активістка Ірина Потоцька в супроводі 3 груп тітушек заблокували охорону і увірвалися до будівлі університету. Вони заблокували ректорат і приймальню народного депутата, що знаходиться біля нього .

Співробітники Одеського медуніверситету викликали співробітників Національної поліції та Служби безпеки України.

"Це чергова спроба дестабілізувати роботу нашого університету для подальшого його знищення. Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) на чолі з Уляною Супрун намагалися зробити це різними способами: позбавляли нас зарплат, блокували фінансові розрахунки, намагалися відключити електропостачання й зірвати тим самим ліцензовані іспити КРОК. Але закон і суд виявився на боці людей, ми вистояли. Бандитський захоплення - єдиний їхній шанс зруйнувати університет", - заявив виконуючий обов'язки проректора ОНМедУ, професор Анатолій Сон.

Владлена Дубинина. Фото: odessamedia.net

Конфлікт МОЗ з Одеським медуніверситетом триває майже рік. Міністерство двічі намагалося змінити ректора, призначивши спочатку в.о. Костянтина Аймедова, потім - Владлену Дубініну. Будівля університету кілька разів піддавалося рейдерським нападам. Суд двічі скасовував кадрові рішення МОЗ, згідно із законом "Про вищу освіту" ректори вищих навчальних закладів в Україні призначаються вченою радою, а не керівним органом. Відмова Уляни Супрун підписати кошторис університету в ОНМедУ назвали шантажем. Лише через 5 місяців через суд вдалося добитися виплати зарплат і стипендій.

Захоплення будівлі ОНМедУ. Фото: odessamedia.net

Проти політики МОЗ колектив і студенти медуніверситету неодноразово висловлювалися на акціях протесту біля будівлі Кабінету Міністрів України, будівлі МОЗ в Києві та посольства США в Україні.

Колектив Одеського медуніверситету має намір звернутися до Президента України Володимира Зеленського із закликом втрутитися в ситуацію і зупинити атаки Уляни Супрун та її поплічників на вуз. "80% мешканців Одеси проголосували за нового президента. Таку ж оцінку стара влада отримає на парламентських виборах. Медична реформа - лідер антирейтингу реформ, переважна більшість українців оцінюють її ще гірше, ніж судову реформу. Фактично той антирейтинг, який отримав Порошенко, частково йому заробила Супрун. У команді Володимира Зеленського дали зрозуміти, що після парламентських виборів в.о. глави МОЗ чекає відставка. Супрун і сама розуміє, що при новій владі її дні полічені. Грабувати і знищувати галузь охорони здоров'я більше не вийде", - заявив Анатолій Сон.