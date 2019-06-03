Джамала, Чарлі Чаплін і "Зоопарк": в Україні стартував "Чилдрен Кінофест"

31 травня в столичному кінотеатрі "Київська Русь" відбулася церемонія відкриття 6-го фестивалю мистецтва кіно для дітей та підлітків "Чилдрен Кінофест", програму якого оголосили в кінці квітня. Реєстрація на безкоштовні покази проходить на сайті. Про це повідомляє "Артхаус Трафік".

Відкрила "Чілдрен Кінофест" сімейна стрічка "Зоопарк" спільного виробництва Ірландії та Великої Британії. Вона розповідає про Белфаст у часи Другої світової війни – головні герої з усіх сил намагаються врятувати тварин з місцевого зоопарку. Фільм Коліна МакАйвора було визнано найкращою сімейною стрічкою на думку молодіжного журі міжнародного кінофестивалю у Сіетлі. У фестивальному центрі Чілдрен Кінофесту, кінотеатрі "Київська Русь", фільм було показано з тифлокоментарем для дітей з порушеннями зору. Показ відбувся за підтримки Британської Ради в Україні. Після закінчення фестивалю "Зоопарк" вийде в український прокат – покази заплановано з 11 липня.

Перед початком показу на маленьких гостей відкриття чекав виступ Джамали – перша амбасадорка Чілдрен Кінофесту виконала пісню Smile під супровід фрагментів з фільмів Чарлі Чапліна. Виступ став триб'ютом Чапліну – цього року показом його комедії "Цирк" на фестивалі відзначають 130 років з дня народження видатного режисера.

Частина місць на церемонію відкриття, як і на інші покази фестивалю, була передана юним глядачам із соціально незахищених верств населення: дітям з особливими потребами, сиротам і потерпілим від конфлікту на сході України.

У рамках міжнародного конкурсу "Чілдрен Кінофесту" представлено сім європейських фільмів, відібраних на міжнародних кінофорумах. Кожна з картин рекомендована до перегляду дітям від 4 років. Фільм-переможець буде визначений за допомогою глядацького голосування і оголошено на церемонії закриття фестивалю у столичному кінотеатрі "Київська Русь" 9 червня. Фестиваль закриє фільм-володар Ґран-прі "Чілдрен Кінофесту – 2018" – українська фентезі-стрічка "Сторожова застава".

У цьому році "Чілдрен Кінофест" відбудеться з 31 травня по 9 червня й охопить 24 міста по всій Україні. Почесний посол VІ Чілдрен Кінофесту – Олег "Фагот" Михайлюта, вокаліст хіп–хоп–гурту "Танок на Майдані Конґо" (ТНМК), продюсер, актор дубляжу, тато 8–річного Микити.

Як повідомляли Українські Новини, на початку червня виберуть найкращий фільм, створений дітьми.