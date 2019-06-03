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03 червня 2019, понеділок, 12:46 25
Афіша 2019-06-03T15:45:03+03:00
Українські Новини
Джамала, Чарлі Чаплін і "Зоопарк": в Україні стартував "Чилдрен Кінофест"

Джамала, Чарлі Чаплін і "Зоопарк": в Україні стартував "Чилдрен Кінофест"

Кадр з фільму
Кадр з фільму "Зоопарк". Фото: "Артхаус Трафік"

31 травня в столичному кінотеатрі "Київська Русь" відбулася церемонія відкриття 6-го фестивалю мистецтва кіно для дітей та підлітків "Чилдрен Кінофест", програму якого оголосили в кінці квітня. Реєстрація на безкоштовні покази проходить на сайті. Про це повідомляє "Артхаус Трафік".

Відкрила "Чілдрен Кінофест" сімейна стрічка "Зоопарк" спільного виробництва Ірландії та Великої Британії. Вона розповідає про Белфаст у часи Другої світової війни – головні герої з усіх сил намагаються врятувати тварин з місцевого зоопарку. Фільм Коліна МакАйвора було визнано найкращою сімейною стрічкою на думку молодіжного журі міжнародного кінофестивалю у Сіетлі. У фестивальному центрі Чілдрен Кінофесту, кінотеатрі "Київська Русь", фільм було показано з тифлокоментарем для дітей з порушеннями зору. Показ відбувся за підтримки Британської Ради в Україні. Після закінчення фестивалю "Зоопарк" вийде в український прокат – покази заплановано з 11 липня. 

Перед початком показу на маленьких гостей відкриття чекав виступ Джамали – перша амбасадорка Чілдрен Кінофесту виконала пісню Smile під супровід фрагментів з фільмів Чарлі Чапліна. Виступ став триб'ютом Чапліну – цього року показом його комедії "Цирк" на фестивалі відзначають 130 років з дня народження видатного режисера.

Частина місць на церемонію відкриття, як і на інші покази фестивалю, була передана юним глядачам із соціально незахищених верств населення: дітям з особливими потребами, сиротам і потерпілим від конфлікту на сході України.

У рамках міжнародного конкурсу "Чілдрен Кінофесту" представлено сім європейських фільмів, відібраних на міжнародних кінофорумах. Кожна з картин рекомендована до перегляду дітям від 4 років. Фільм-переможець буде визначений за допомогою глядацького голосування і оголошено на церемонії закриття фестивалю у столичному кінотеатрі "Київська Русь" 9 червня. Фестиваль закриє фільм-володар Ґран-прі "Чілдрен Кінофесту – 2018" – українська фентезі-стрічка "Сторожова застава".

У цьому році "Чілдрен Кінофест" відбудеться з 31 травня по 9 червня й охопить 24 міста по всій Україні. Почесний посол VІ Чілдрен Кінофесту – Олег "Фагот" Михайлюта, вокаліст хіп–хоп–гурту "Танок на Майдані Конґо" (ТНМК), продюсер, актор дубляжу, тато 8–річного Микити.

Як повідомляли Українські Новини, на початку червня виберуть найкращий фільм, створений дітьми.

Більше новин про: Фестиваль Джамала Найкращий фільм ЧілдренКінофест Київська Русь Чарлі Чаплін Фагот

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