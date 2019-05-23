У перший тиждень червня виберуть найкращий фільм, створений дітьми

У рамках шостого щорічного фестивалю мистецтва кіно для дітей та підлітків "ЧілдренКінофест" втретє відбудеться показ фільмів, створених дітьми. Десять картин-фіналістів фестивального конкурсу буде показано 8 червня у столичному кінотеатрі «Київська Русь» у присутності авторів, та в усіх містах проведення фестивалю. Про це повідомляє "Артхаус Трафік".

До складу Почесного журі конкурсу увійшли українські кінематографісти: акторка Ірма Вітовська–Ванца, режисерка Марина Степанська та режисер Аркадій Непиталюк.

Як і минулого року, глядачам показу дитячих короткометражних фільмів запропонують проголосувати за найкращу роботу та обрати переможця в номінації "Приз глядацьких симпатій" – автори найкращого фільму у цій категорії отримають 10 000 гривень.

Конкурс дитячих фільмів, оголошений восени 2018 року, зібрав понад 160 заявок з усієї України. З них було відібрано по 5 фіналістів у двох категоріях – від 7 до 10 років і від 11 до 14. Лідерами за кількістю фіналістів стали Полтавська та Дніпропетровська області. З повним списком фіналістів можна ознайомитись на сайті фестивалю.

9 червня, на Церемонії закриття фестивалю, Почесне журі назве Найкращий український дитячий фільм, який отримає нагороду у розмірі 20 000 гривень, а також лауреатів премій за найкращий фільм у кожній з вікових категорій (5 000 гривень) та Призу глядацьких симпатій (10 000 гривень). Усі фіналісти конкурсу отримають іменні сертифікати.

Зареєструватися на безкоштовний показ фільмів-фіналістів можна на сайті фестивалю – реєстрація на нього відкривається 1 червня. Цього року "ЧілдренКінофест" відбудеться з 31 травня по 9 червня й охопить 24 міста по всій Україні. Почесний посол VІ ЧілдренКінофесту – Олег "Фагот" Михайлюта, вокаліст хіп–хоп–гурту "Танок на Майдані Конґо" (ТНМК), продюсер, актор дубляжу, тато 8–річного Микити.

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Подія проходить за підтримки Державного агентства України з питань кіно, ОТП Банк Україна, Українського культурного фонду, Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).

Нагадаємо, що Третій конкурс "ЧілдренКінофест-2019" оголосили в жовтні минулого року.

У березні цього року було визначено журі "Чілдрен Кінофесту-2019".