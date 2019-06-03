Ярош назвав партію, за списком якої піде на дострокові вибори Ради

Депутат Верховної Ради, екс-голова "Правого сектору" Дмитро Ярош (позафракційний) закликає всіх націоналістів об'єднатися на базі партії "Всеукраїнське об'єднання" Свобода "для участі в дострокових виборах парламенту, а також заявляє, що сам візьме участь в цьому об'єднанні.

Про це він написав у Facebook, передають Українські Новини.

"Найкращим антивірусом від вірусу промосковського реваншизму є український націоналізм. Тому націоналісти обов'язково повинні бути представлені у Верховній Раді і мати там потужну фракцію... Майданчиком для єдиного націоналістичного списку має стати Всеукраїнське об'єднання "Свобода", - заявив Ярош.

Він зазначив, що підтримує націоналістичний об'єднавчий процес і дає згоду балотуватися на дострокових виборах за списком об'єднаних націоналістів.

Як повідомляли Українські Новини, Дмитро Ярош пригрозив Зеленському повішенням на Хрещатику. Також Ярош задекларував право на ТМ "візитка Яроша".

Раніше Ярош відмовився підтримувати Порошенка на виборах, хоча був гостем його форуму.