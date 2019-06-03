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03 червня 2019, понеділок, 12:12 37
Верховна Рада і партії 2019-06-03T12:45:01+03:00
Українські Новини
Ярош назвав партію, за списком якої піде на дострокові вибори Ради

Ярош назвав партію, за списком якої піде на дострокові вибори Ради

Дмитро Ярош.
Дмитро Ярош.

Депутат Верховної Ради, екс-голова "Правого сектору" Дмитро Ярош (позафракційний) закликає всіх націоналістів об'єднатися на базі партії "Всеукраїнське об'єднання" Свобода "для участі в дострокових виборах парламенту, а також заявляє, що сам візьме участь в цьому об'єднанні.

Про це він написав у Facebook, передають Українські Новини.

"Найкращим антивірусом від вірусу промосковського реваншизму є український націоналізм. Тому націоналісти обов'язково повинні бути представлені у Верховній Раді і мати там потужну фракцію... Майданчиком для єдиного націоналістичного списку має стати Всеукраїнське об'єднання "Свобода", - заявив Ярош.

Він зазначив, що підтримує націоналістичний об'єднавчий процес і дає згоду балотуватися на дострокових виборах за списком об'єднаних націоналістів.

Як повідомляли Українські Новини, Дмитро Ярош пригрозив Зеленському повішенням на Хрещатику. Також Ярош задекларував право на ТМ "візитка Яроша".

Раніше Ярош відмовився підтримувати Порошенка на виборах, хоча був гостем його форуму.

Більше новин про: ВО "Свобода" Дмитро Ярош парламентські вибори 2019 Дострокові вибори Ради

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