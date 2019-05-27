Дмитрий Ярош пригрозил Зеленскому повешением на Крещатике

Лидер "Украинской добровольческой армии" Дмитрий Ярош заявил, что президент Украины Владимир Зеленский будет убит, если предаст тех, кто погиб во время Майдана и войны на Донбассе. Об этом он сообщил в интервью Обозревателю.

"Зеленский в своей инаугурационной речи говорил, что готов потерять рейтинги, популярность, должность... Нет, он потеряет жизнь. Будет висеть на каком-то дереве на Крещатике – если предаст Украину и тех людей, которые на Революции и Войне погибли. И очень важно, чтобы он это понимал", - заявил Ярош.

Как сообщали Українські Новини, за 2017 год Ярош задекларировал 598,5 тыс. гривен доходов.

За 2016 год Ярош задекларировал новую квартиру и "визитку Яроша".