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27 мая 2019, понедельник, 16:47 329
Общество 2019-05-27T16:52:23+03:00
Українські Новини
Дмитрий Ярош пригрозил Зеленскому повешением на Крещатике

Дмитрий Ярош пригрозил Зеленскому повешением на Крещатике

Лидер "Украинской добровольческой армии" Дмитрий Ярош заявил, что президент Украины Владимир Зеленский будет убит, если предаст тех, кто погиб во время Майдана и войны на Донбассе. Об этом он сообщил в интервью Обозревателю.

"Зеленский в своей инаугурационной речи говорил, что готов потерять рейтинги, популярность, должность... Нет, он потеряет жизнь. Будет висеть на каком-то дереве на Крещатике – если предаст Украину и тех людей, которые на Революции и Войне погибли. И очень важно, чтобы он это понимал", - заявил Ярош.

Как сообщали Українські Новини, за 2017 год Ярош задекларировал 598,5 тыс. гривен доходов.

За 2016 год Ярош задекларировал новую квартиру и "визитку Яроша".

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