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03 червня 2019, понеділок, 11:49 17
Нерухомість 2019-06-03T12:30:01+03:00
Українські Новини
У 1 кварталі введення житла в експлуатацію підвищилося на 32,3%

У 1 кварталі введення житла в експлуатацію підвищилося на 32,3%

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства заявляє, що в січні-березні порівняно з аналогічним періодом 2018 року введення в експлуатацію житла зросло на 32,3% до 2,454 млн кв. м.

Про це йдеться в повідомленні міністерства, передають Українські Новини.

При цьому в містах було прийнято в експлуатацію 1,394 млн кв. м житла (56,8% від загальної кількості), у сільській місцевості - 1,060 млн кв. м (43,2%).

38,3% від загального обсягу житла прийнято в експлуатацію в багатоквартирних будинках, 61,7% - в індивідуальних будинках.

Загальна площа прийнятих в експлуатацію дачних та садових будинків у порівнянні з 1 кварталом 2018 року збільшилася на 86,8% до 182,8 тис. кв. м.

Лідерами за обсягом введеного в експлуатацію житла у січні-березні стали Київська (384,9 тис. кв. м), Львівська (321,6 тис. кв. м) і Івано-Франківська (235 тис. кв. м) області.

Як повідомляли Українські Новини, 2018 введення в експлуатацію житла знизилося на 14,9% до 8,7 млн кв. м.

При цьому нежитлових приміщень було введено в експлуатацію в 3 рази менше.

В 2018 обсяги виконаних в Україні будівельних робіт зросли майже більш, ніж на 4%.

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