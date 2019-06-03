Випускний-2019: скільки коштуватиме святковий образ цього року

У червні випускників українських шкіл очікує одна з найбільш пам'ятних подій в житті - випускний. Кожен підліток хоче виглядати в цей день по-особливому, і вибрати найкраще вбрання. "Сегодня" пише про те, скільки коштуватиме святковий образ цього року.

Так, за даними маркетплейса Prom.ua, порівняно з минулим роком випускні вбрання онлайн як для дівчат, так і для хлопців відчутно подешевшали. Якщо 2018-го за повний жіночий туалет в середньому потрібно було віддати 3045 грн, то цього року – на 565 грн менше. Чоловік комплект сьогодні обійдеться в 2580 грн – на 506 грн дешевше, ніж торік. Переважно ціни просіли через зниження вартості чоловічих сорочок (779 грн проти 510) і жіночих клатчів (800 грн проти 570), які останні п'ять років тільки дорожчали (див. інфографіку). Втім, цифри на цінниках інших речей за рік теж стали трохи менше.

Про вбрання на випускний-2019 школярі почали замислюватися ще на початку зими.

"Сукнями на випускний українки цікавилися ще в грудні минулого року. Тоді вони увійшли до ТОП-40 популярних запитів на маркетплейсі, – розповіла голова купівельного маркетингу Prom.ua Тетяна Жицька- А пік настав в березні".

За її словами, окрім святкового одягу, дівчата активно шукали в інтернеті босоніжки на високих підборах, клатчі та бюстгальтери-невидимки fly bra.

Штани замість сукні

Водночас, за словами фахівця, заради економії українки шукають в мережі вечірні сукні напрокат і послуги з індивідуального пошиття. Ті ж, хто хоче заощадити ще істотніше, зовсім купують комплекти з рук.

За даними інтернет-магазину Shafa.ua, в середньому за ненову вечірню сукню українки віддають 634 грн. Найчастіше це вбрання в підлогу, з тканин популярні атлас, шифон або поліестер. У фаворитах у українок також сукні з мереживним декором і на запах. Цього року потроху повертають затребуваність вбрання довжини міні. За них випускниці віддають від 313 грн. Крім того, поступово в моду входять і альтернативи спідницям.

"Нещодавно з'явився новий тренд – стримані брючні костюми замість ошатної сукні. Випускниці активно купують їх з рук в середньому за 450 грн", – зазначає фахівець з комунікацій Shafa.ua Марія Григор'єва.

Вона додає, що незалежно від типу вбрання з взуття вибирають переважно босоніжки на підборах і туфлі-човники, які обходяться випускницям в середньому в 288 грн.

Комфорт насамперед

Як з'ясувалося, не вся молодь в гонитві за стилем і красою – експерти майданчики авторських товарів Crafta.ua відзначають, що випускниці думають ще й про зручність. Так, дівчата замість маленьких клатчів все частіше вибирають сумки через плече нестандартних кольорів: блакитного, фіолетового, теракотового. У хід йдуть і шкіряні сумки зі вставками з натурального дерева.

"Вони виглядають стильно і незвично, а майстри можуть прикрасити їх унікальним гравіюванням. Коштують такі сумки від 800 грн", – підкреслюють фахівці магазину.

Взуття для випускного багато також беруть насамперед зручне – це можуть бути замшеві туфлі і мюлі без каблуків від українських брендів. Ціна на них стартує від 999 грн.

У випускників користується попитом краватка-метелик і підтяжки ручної роботи, виконані з однакової тканини. Кольори хлопці вибирають насичені – фіолетовий, оливковий, коричневий. Такий комплект в середньому обходиться в 465 грн.

Як повідомляли Українські Новини, випускникам більше не видаватимуть атестат зрілості.

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