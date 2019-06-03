У 312 літаках Boeing виявлені дефектні деталі

Авіабудівна компанія Boeing повідомила Федерального управління цивільної авіації США (FAA) про виявлення дефектів деталей передкрилків у 312 літаках моделей Boeing 737NG і Boeing 737 MAX. Про це повідомляє прес-служба FAA.

Так, повідомляється, що передкрилки деяких 737NG і 737 MAX могли бути виготовлені неправильно і не відповідати всім діючим стандартам міцності і надійності. Браковані деталі можуть передчасно зношується.

Всього мова йде про 312 літаків з такими деталями

"В США йдеться про 32 літака моделі NG і 33 моделі MAX. У всьому світі - 133 NG і 179 Max", - йдеться в повідомленні регулятора.

Як повідомляли Українські Новини, Україна зацікавлена в військовій авіації Boeing.

Тим часом, через аварію в Ефіопії Boeing не отримав жодного комерційного замовлення на лайнери 737 MAX.