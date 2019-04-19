Украина заинтересована в военной авиации Boeing

Украина рассматривает возможность сотрудничества с компанией Boeing (США) по обновлению истребительной и штурмовой авиации Вооруженных сил Украины.\r\nОб этом говорится в сообщении на персональном сайте секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александра Турчинова, передают Українськi Новини.\r\nСогласно ему, Турчинов провел встречу с директором по вопросам обороны и космической безопасности Boeing Стэнли Прусински.\r\nВ ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества между украинскими предприятиями оборонно-промышленного комплекса и космической отрасли с Boeing.\r\nТакже были рассмотрены перспективы сотрудничества в военно-технической сфере, в частности, проекты обновления истребительной и штурмовой авиации Вооруженных сил.\r\nПо словам Турчинова, военные самолеты и вертолеты Boeing значительно превосходят российские аналоги.\r\nКроме того, собеседники рассмотрели вопросы сотрудничества в области авиа- и ракетостроения.\r\nКак известно, Boeing производит не только гражданскую, а также военную авиационную технику, являясь крупнейшим производителем самолетов в мире.\r\nТак, компания выпускает широкий спектр авиационно-космической техники военного назначения (в частности вертолеты).\r\nКак сообщали Українськi Новини, США передали ВСУ 35 боевых машин Hummer.\r\nРанее тактическая авиация и противовоздушная оборона ВСУ провели зрелищные учения.