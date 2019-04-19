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19 апреля 2019, пятница, 12:17 274
Внешняя политика 2019-04-19T14:45:03+03:00
Українські Новини
Украина заинтересована в военной авиации Boeing

Украина заинтересована в военной авиации Boeing

Встреча Турчинова с представителем Boeing. Фото: персональный сайт Турчинова
Встреча Турчинова с представителем Boeing. Фото: персональный сайт Турчинова

Украина рассматривает возможность сотрудничества с компанией Boeing (США) по обновлению истребительной и штурмовой авиации Вооруженных сил Украины.

Об этом говорится в сообщении на персональном сайте секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александра Турчинова, передают Українськi Новини.

Согласно ему, Турчинов провел встречу с директором по вопросам обороны и космической безопасности Boeing Стэнли Прусински.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества между украинскими предприятиями оборонно-промышленного комплекса и космической отрасли с Boeing.

Также были рассмотрены перспективы сотрудничества в военно-технической сфере, в частности, проекты обновления истребительной и штурмовой авиации Вооруженных сил.

По словам Турчинова, военные самолеты и вертолеты Boeing значительно превосходят российские аналоги.

Кроме того, собеседники рассмотрели вопросы сотрудничества в области авиа- и ракетостроения.

Как известно, Boeing производит не только гражданскую, а также военную авиационную технику, являясь крупнейшим производителем самолетов в мире.

Так, компания выпускает широкий спектр авиационно-космической техники военного назначения (в частности вертолеты).

Как сообщали Українськi Новини, США передали ВСУ 35 боевых машин Hummer.

Ранее тактическая авиация и противовоздушная оборона ВСУ провели зрелищные учения.

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