Запорізька АЕС відключила 5-й енергоблок

Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС, Енергодар, Запорізька область) у понеділок 00:01 відключила енергоблок №5 від енергомережі для проведення середнього планового ремонту.

Про це йдеться в повідомленні на сайті ЗАЕС, передають Українські Новини.

Наголошується, що ремонтні роботи триватимуть 119 днів - до 27 вересня 2019 року.

Зараз на ЗАЕС у роботі знаходяться 4 енергоблоки з 6, сумарна потужність генераторів становить 3 680 МВт.

На енергоблоці №2 ведеться плановий капітальний ремонт.

Як повідомляли Українські Новини, ЗАЕС достроково підключила 4 енергоблок № до мережі після ремонту.

Раніше, 7 березня, ЗАЕС відключила енергоблок №4 від мережі для проведення планового середнього ремонту. Передбачалося, що ремонт триватиме 160 днів.

ЗАЕС - найбільша в Європі АЕС, має 6 енергоблоків типу ВВЕР-1000 сумарною встановленою електричною потужністю 6 ГВт.