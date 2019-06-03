підписатися на розсилку
26.6 26.95
29.5 30.1
˟
03 червня 2019, понеділок, 09:00 8
Економіка 2019-06-03T09:30:01+03:00
Українські Новини
Запорізька АЕС відключила 5-й енергоблок

Запорізька АЕС відключила 5-й енергоблок

Запорізька АЕС. Фото: прес-служба ЗАЕС
Запорізька АЕС. Фото: прес-служба ЗАЕС

Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС, Енергодар, Запорізька область) у понеділок 00:01 відключила енергоблок №5 від енергомережі для проведення середнього планового ремонту.

Про це йдеться в повідомленні на сайті ЗАЕС, передають Українські Новини.

Наголошується, що ремонтні роботи триватимуть 119 днів - до 27 вересня 2019 року.

Зараз на ЗАЕС у роботі знаходяться 4 енергоблоки з 6, сумарна потужність генераторів становить 3 680 МВт.

На енергоблоці №2 ведеться плановий капітальний ремонт.

Як повідомляли Українські Новини, ЗАЕС достроково підключила 4 енергоблок № до мережі після ремонту.

Раніше, 7 березня, ЗАЕС відключила енергоблок №4 від мережі для проведення планового середнього ремонту. Передбачалося, що ремонт триватиме 160 днів.

ЗАЕС - найбільша в Європі АЕС, має 6 енергоблоків типу ВВЕР-1000 сумарною встановленою електричною потужністю 6 ГВт.

Більше новин про: ЗАЕС Енергоблок Запорізька АЕС

Архів
Новини
У 312 літаках Boeing виявлені дефектні деталі 09:21
Приватбанк викрили в порушенні фінмоніторингу 09:16
Запорізька АЕС відключила 5-й енергоблок 09:00
Вселенський Патріарх Варфоломій. Фото: Сергій Томіленко/Фейсбук
Київський патріархат не існує і ніколи не існував, - Вселенський Патріарх Варфоломій 08:40
На Донбасі військові у бою знищили одного бойовика 08:20
більше новин
Матіос проведе нараду з керівництвом Генштабу, МЗС та СБУ через відео про окупацію Буковини 20:22
В дитячі будинки перестануть приймати дітей з 2020 року, - Супрун 21:34
Данилюк про запуск енергоринку: прем’єр запевнив, що тарифи не зростуть 16:55
Були без свідомості п'яні: бабуся пораненого хлопчика заявила, що поліцейські визнали свою провину 19:57
Секретар РНБО заявив, що знає, кому невигідний запуск ринку електроенергії 11:51
більше новин
Трамп запросив Зеленського до США 11:18
Були без свідомості п'яні: бабуся пораненого хлопчика заявила, що поліцейські визнали свою провину 19:57
Данилюк про запуск енергоринку: прем’єр запевнив, що тарифи не зростуть 16:55
Король ночі не приїхав до Києва на Comic Con через госпіталізацію члена сім'ї 10:42
Володимир Зеленський. Фото: АП
Зеленський відвідав концерт MONATIKа 16:22
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok