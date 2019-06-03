підписатися на розсилку
26.6 26.95
29.5 30.1
˟
03 червня 2019, понеділок, 08:00 45
Судова влада 2019-06-03T09:30:36+03:00
Українські Новини
Поліцейським, які поранили п'ятирічного хлопчика під Києвом, пом'якшили звинувачення

Поліцейським, які поранили п'ятирічного хлопчика під Києвом, пом'якшили звинувачення

Нацполіція. Фото: vesti-ukr.com
Нацполіція. Фото: vesti-ukr.com

Державне бюро розслідувань пом'якшило категорію злочину поліцейським, що, перебуваючи в п'яному в п'яному стані, поранили під Києвом п'ятирічного хлопчика. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київської області.

"За процесуального керівництва прокуратури Київської області 2 червня слідчим Державним бюро розслідувань двом поліцейським повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 128 КК України, а саме в необережному тяжкому тілесному ушкодженні, скоєному за попередньою змовою групою людей", - йдеться в повідомленні.

За вчинений злочин поліцейським загрожує покарання до двох років позбавлення волі.

Так, було встановлено, що ці працівники патрульної поліції 31 травня в м. Переяслав-Хмельницький під час відпочинку вживали спиртні напої. Надалі домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках і інших предметах, які були розташовані в місці, де могли знаходитися люди. В результаті здійснення пострілів потрапили у малолітнього хлопчика, який в цей час знаходився на дитячому майданчику біля будинку, де розважалися поліцейські.

В результаті дитина отримала тяжкі тілесні ушкодження і була госпіталізована в лікувальний заклад.

Зазначається, що прокуратурою готується клопотання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, тримання під вартою і відсторонення від посад.

Раніше слідчі ДБР відкривали кримінальне провадження за фактом умисного нанесення тяжких тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України), що карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.

Як повідомляли Українські Новини, бабуся пораненого хлопчика повідомила, що поранений поліцейськими хлопчик знаходиться в дуже тяжкому стані.

Раніше поліцейські, які поранили п'ятирічного хлопчика під Києвом, були затримані.

Більше новин про: ДБР Поліція Поранення

Архів
Новини
У 312 літаках Boeing виявлені дефектні деталі 09:21
Приватбанк викрили в порушенні фінмоніторингу 09:16
Запорізька АЕС відключила 5-й енергоблок 09:00
Вселенський Патріарх Варфоломій. Фото: Сергій Томіленко/Фейсбук
Київський патріархат не існує і ніколи не існував, - Вселенський Патріарх Варфоломій 08:40
На Донбасі військові у бою знищили одного бойовика 08:20
більше новин
Матіос проведе нараду з керівництвом Генштабу, МЗС та СБУ через відео про окупацію Буковини 20:22
В дитячі будинки перестануть приймати дітей з 2020 року, - Супрун 21:34
Данилюк про запуск енергоринку: прем’єр запевнив, що тарифи не зростуть 16:55
Були без свідомості п'яні: бабуся пораненого хлопчика заявила, що поліцейські визнали свою провину 19:57
Секретар РНБО заявив, що знає, кому невигідний запуск ринку електроенергії 11:51
більше новин
Трамп запросив Зеленського до США 11:18
Були без свідомості п'яні: бабуся пораненого хлопчика заявила, що поліцейські визнали свою провину 19:57
Данилюк про запуск енергоринку: прем’єр запевнив, що тарифи не зростуть 16:55
Король ночі не приїхав до Києва на Comic Con через госпіталізацію члена сім'ї 10:42
Володимир Зеленський. Фото: АП
Зеленський відвідав концерт MONATIKа 16:22
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok