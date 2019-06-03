Поліцейським, які поранили п'ятирічного хлопчика під Києвом, пом'якшили звинувачення

Державне бюро розслідувань пом'якшило категорію злочину поліцейським, що, перебуваючи в п'яному в п'яному стані, поранили під Києвом п'ятирічного хлопчика. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київської області.

"За процесуального керівництва прокуратури Київської області 2 червня слідчим Державним бюро розслідувань двом поліцейським повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 128 КК України, а саме в необережному тяжкому тілесному ушкодженні, скоєному за попередньою змовою групою людей", - йдеться в повідомленні.

За вчинений злочин поліцейським загрожує покарання до двох років позбавлення волі.

Так, було встановлено, що ці працівники патрульної поліції 31 травня в м. Переяслав-Хмельницький під час відпочинку вживали спиртні напої. Надалі домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках і інших предметах, які були розташовані в місці, де могли знаходитися люди. В результаті здійснення пострілів потрапили у малолітнього хлопчика, який в цей час знаходився на дитячому майданчику біля будинку, де розважалися поліцейські.

В результаті дитина отримала тяжкі тілесні ушкодження і була госпіталізована в лікувальний заклад.

Зазначається, що прокуратурою готується клопотання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, тримання під вартою і відсторонення від посад.

Раніше слідчі ДБР відкривали кримінальне провадження за фактом умисного нанесення тяжких тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України), що карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.

Як повідомляли Українські Новини, бабуся пораненого хлопчика повідомила, що поранений поліцейськими хлопчик знаходиться в дуже тяжкому стані.

Раніше поліцейські, які поранили п'ятирічного хлопчика під Києвом, були затримані.