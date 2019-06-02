У Рівненській області на п'ятирічного хлопчика впали піноблоки, дитина загинула

У Рівненській області, селі Великі Цепцевичі п'ятирічного хлопчика у власному дворі завалило на смерть піноблоками. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції області.\r\nТак, повідомляється, що п'ятирічний хлопчик грав на власному подвір'ї, де були складені піноблоки.\r\nНаголошується, що дитина вирішила вилізти на піноблоки і коли зачепилася руками, вони впали на хлопчика.\r\nДитину негайно доставили у медзаклад. Втім, лікарям не вдалося врятувати життя хлопчика, під час оперативного втручання він помер.\r\nВідкрито кримінальну справу за статтею "умисне вбивство з додатковою позначкою "побутовий нещасний випадок" (ч. 1 ст. 115 КК).\r\nЯк повідомляли Українські Новини, дитину-рома на смерть прибило сміттям у Миколаєві на полігоні.\r\nРаніше дитину прибило на смерть деревом у Вінниці.