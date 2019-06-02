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  • У Рівненській області на п'ятирічного хлопчика впали піноблоки, дитина загинула
02 червня 2019, неділя, 21:07 14
Події 2019-06-02T21:20:49+03:00
Українські Новини
У Рівненській області на п'ятирічного хлопчика впали піноблоки, дитина загинула

У Рівненській області на п'ятирічного хлопчика впали піноблоки, дитина загинула

У Рівненській області, селі Великі Цепцевичі п'ятирічного хлопчика у власному дворі завалило на смерть піноблоками. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції області.

Так, повідомляється, що п'ятирічний хлопчик грав на власному подвір'ї, де були складені піноблоки.

Наголошується, що дитина вирішила вилізти на піноблоки і коли зачепилася руками, вони впали на хлопчика.

Дитину негайно доставили у медзаклад. Втім, лікарям не вдалося врятувати життя хлопчика, під час оперативного втручання він помер.

Відкрито кримінальну справу за статтею "умисне вбивство з додатковою позначкою "побутовий нещасний випадок" (ч. 1 ст. 115 КК).

Як повідомляли Українські Новини, дитину-рома на смерть прибило сміттям у Миколаєві на полігоні.

Раніше дитину прибило на смерть деревом у Вінниці.

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