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02 червня 2019, неділя, 20:46 11
Технології 2019-06-02T21:30:09+03:00
Українські Новини
У Китаї створили робота-кота, що реагує на дотики як живий улюбленець

У Китаї створили робота-кота, що реагує на дотики як живий улюбленець

Китайська компанія Ekasbo створила робота-кота Matebot для тих, хто не може мати живих домашніх тварин. Про це повідомляє Tech Crunch.

Так, повідомляється, що робот виглядає як анімаційний чорно-білий кіт, який здатний змінювати положення корпусу, вираз морди і навіть розмовляти.

Робот реагує на дії і слова власника зміною очей, рухає головою.

Як розповів творець проекту Чжан Мен, робот-кіт був розроблений як компаньйон для тих, хто не може мати домашніх тварин. Штучний інтелект Matebot розпізнає голос і має здатність до навчання: пристрій запам'ятовує команди і інтонації власника.

Голосова функція робота працює за принципом розумної колонки. У Matebot є кілька додаткових функцій, які контролюються за допомогою програми на телефоні.

Наголошується, що коштує пристрій близько $45.

Як повідомляли Українські Новини, NASA створило астробджолу, яка вміє прибирати та обслуговувати.

Раніше у відомого робота Софії з'явилася молодша сестра.

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