У Китаї створили робота-кота, що реагує на дотики як живий улюбленець

Китайська компанія Ekasbo створила робота-кота Matebot для тих, хто не може мати живих домашніх тварин. Про це повідомляє Tech Crunch.\r\nТак, повідомляється, що робот виглядає як анімаційний чорно-білий кіт, який здатний змінювати положення корпусу, вираз морди і навіть розмовляти.\r\nРобот реагує на дії і слова власника зміною очей, рухає головою.\r\nЯк розповів творець проекту Чжан Мен, робот-кіт був розроблений як компаньйон для тих, хто не може мати домашніх тварин. Штучний інтелект Matebot розпізнає голос і має здатність до навчання: пристрій запам'ятовує команди і інтонації власника.\r\nГолосова функція робота працює за принципом розумної колонки. У Matebot є кілька додаткових функцій, які контролюються за допомогою програми на телефоні.\r\n\r\nMet Matebot the cat robot today! pic.twitter.com\/jJaa5EhKC8\r\n— Catherine Shu (@CatherineShu) 30 мая 2019 г.\r\n\r\n\r\n\r\nНаголошується, що коштує пристрій близько $45.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, NASA створило астробджолу, яка вміє прибирати та обслуговувати.\r\nРаніше у відомого робота Софії з'явилася молодша сестра.