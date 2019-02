Творение NASA представило на своей странице в соцсети Twitter.

Пчела задумана для помощи команде и должна обслуживать ее и убирать.

"Вскоре астронавты будут не единственными членами экипажа на борту. Астропчела - свободный летающий робот, будет возглавлять нашу орбитальную лабораторию, чтобы помочь экипажу со всем, от уборки до обслуживания", - сказано в сообщении.

Soon, astronauts won’t be the only crew members aboard the @Space_Station. Astrobee, a free-flying robot 🤖, will head to our orbiting laboratory to assist the crew with everything from housekeeping to maintenance. Details: https://t.co/JKievIUMZ3 Ask ?s using #SpaceToGround pic.twitter.com/5vrpaixSRV