Матіос проведе нараду з керівництвом Генштабу, МЗС та СБУ через відео про окупацію Буковини

У вівторок, 4 червня, головний військовий прокурор Анатолій Матіос проведе нараду з керівництвом МЗС, Генштабу ЗСУ і ГУР, Служби зовнішньої розвідки та СБУ щодо провокаційного відео про нібито захоплення Румунією території Буковини у 2022 році. Про це Матіос написав на своїй сторінці в Facebook.

Так, Матіос повідомив, що внесе дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань про підготовку злочинів з посяганням на територіальну цілісність України.

"Буквально завтра особисто внесу до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про підготовку (зрозумілими, але процесуально не встановленими особами) до скоєння особливо тяжких злочинів, які зазіхають на територіальну цілісність української держави", - написала Матіос.

Також Матіос повідомив, що у вівторок проведе нараду з керівництвом МЗС, Генерального штабу та ГУР МОУ, Служби зовнішньої розвідки, а також виконуючим обов'язки голови СБУ.

"Всі отримають законні доручення в рамках кримінального провадження", - додав Матіос.

Відзначимо, напередодні на відеохостингу YouTube було опубліковано аматорське відео про окупацію Румунією у 2022 році Чернівецької і частини Одеської областей України.

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