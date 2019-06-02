підписатися на розсилку
26.6 26.95
29.5 30.1
˟
02 червня 2019, неділя, 20:22 6
Судова влада 2019-06-02T20:30:04+03:00
Українські Новини
Матіос проведе нараду з керівництвом Генштабу, МЗС та СБУ через відео про окупацію Буковини

Матіос проведе нараду з керівництвом Генштабу, МЗС та СБУ через відео про окупацію Буковини

Анатолій Матіос
Анатолій Матіос

У вівторок, 4 червня, головний військовий прокурор Анатолій Матіос проведе нараду з керівництвом МЗС, Генштабу ЗСУ і ГУР, Служби зовнішньої розвідки та СБУ щодо провокаційного відео про нібито захоплення Румунією території Буковини у 2022 році. Про це Матіос написав на своїй сторінці в Facebook.

Так, Матіос повідомив, що внесе дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань про підготовку злочинів з посяганням на територіальну цілісність України.

"Буквально завтра особисто внесу до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про підготовку (зрозумілими, але процесуально не встановленими особами) до скоєння особливо тяжких злочинів, які зазіхають на територіальну цілісність української держави", - написала Матіос.

Також Матіос повідомив, що у вівторок проведе нараду з керівництвом МЗС, Генерального штабу та ГУР МОУ, Служби зовнішньої розвідки, а також виконуючим обов'язки голови СБУ.

"Всі отримають законні доручення в рамках кримінального провадження", - додав Матіос.

Відзначимо, напередодні на відеохостингу YouTube було опубліковано аматорське відео про окупацію Румунією у 2022 році Чернівецької і частини Одеської областей України.

Як повідомляли Українські Новини, МЗС запросив віце-прем'єра Італії після скандальної заяви про "законну анексію Криму".

Раніше міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні в інтерв'ю американському виданню The Washington Post заявив, що вважає анексію Росією Криму законною і назвав Євромайдан псевдореволюцією, організованою іноземними країнами.

Більше новин про: Румунія анатолій матіос окупація

Архів
Новини
Матіос проведе нараду з керівництвом Генштабу, МЗС та СБУ через відео про окупацію Буковини 20:22
Були без свідомості п'яні: бабуся пораненого хлопчика заявила, що поліцейські визнали свою провину 19:57
У РФ оголосили тендер на оцінку "збитків" Криму від України 19:35
На Донбасі бойовики обстріляли будинки мирних жителів 19:12
Ярмоленко не зможе допомогти футбольній збірній України у найближчих матчах, - Костюченко 19:01
більше новин
В дитячі будинки перестануть приймати дітей з 2020 року, - Супрун 21:34
Данилюк про запуск енергоринку: прем’єр запевнив, що тарифи не зростуть 16:55
Необхідно вирішувати проблему обмеження експорту нафти з Росії, - Данилюк 22:05
Макрон запросив Зеленського до Франції 21:46
Медики в ботсаду. Фото:
Чоловік раптово помер у центральному ботанічному саду Києва 20:33
більше новин
Газ подорожчав на 38 копійок від сьогодні 09:06 Документ
Випускники купаються у фонтанах. Фото:
Святкують останній дзвінок-2019: столичні випускники видовищно облилися водою у фонтанах 21:29
Трамп запросив Зеленського до США 11:18
Данилюк про запуск енергоринку: прем’єр запевнив, що тарифи не зростуть 16:55
Король ночі не приїхав до Києва на Comic Con через госпіталізацію члена сім'ї 10:42
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok