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02 червня 2019, неділя, 19:12 9
Силові структури 2019-06-02T20:30:22+03:00
Українські Новини
На Донбасі бойовики обстріляли будинки мирних жителів

На Донбасі бойовики обстріляли будинки мирних жителів

Бойовики. Фото: 112.ua
Бойовики. Фото: 112.ua

30 травня, в зоні ООС бойовики обстріляли будинки мирних жителів населеного пункту Веселе (Донецька область). Про це повідомляє штаб ООС.

"Так, 31 травня спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ бачили, що були знищені північна і східна сторони азбестового даху гаража у дворі одноповерхового будинку по провулку Вільному, 49 у населеному пункті Веселе Донецької області", - йдеться в повідомленні.

За даними штабу, представники Місії побачили подряпину шириною 15 см і глибиною 1 см і сліди горіння на північній стороні фасаду гаража. А також воронку діаметром близько 15 см в бетонній веранді біля гаража і залишки снаряда, зокрема мідні дроти наведення.

Так, повідомляється, що дані ушкодження виникли в результаті недавнього розриву ракети протитанкового ракетного комплексу (9М113 "Конкурс"), випущеної з західного напрямку.

Також спостерігачі бачили літнього чоловіка з бинтовими пов'язками на лівій нозі, лівій руці та спині; він назвався жителем вказаного будинку. За його словами, поранення він отримав увечері 30 травня в результаті вибуху, який стався у дворі його будинку.

Схема: штаб ООВ/ Схема: штаб ООВ/Фейсбук

Як повідомляли Українські Новини, на Донбасі бойовики поранили двох бійців ЗСУ.

Раніше окупанти обстріляли і вщент спалили житловий будинок в селищі під Донецьком.

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