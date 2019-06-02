Політв'язня Сущенка в колонії відвідали дружина і дочка

Українського журналіста, політв'язня у виправній колонії в Кірово-Чепецьку (Росія) Романа Сущенка відвідали дружина і дочка. Про це повідомляє адвокат Сущенко Марк Фейгін у Twitter.\r\n"Дружина і дочка українського політв'язня Романа Сущенко відвідали його з тривалим, триденним побаченням в ІЧ-11 в Кірово-Чепецьку. У Романа поки все гаразд", - написав Фейгін.\r\nТакож адвокат висловив сподівання, що "нова влада в Києві займеться обміном українця Сущенка на Вишинського".\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Порошенко призначив стипендії ім. Левка Лук'яненка Сенцову, Сущенку і Балуху.\r\nРаніше, в січні, до політв'язня Сущенка вперше за 2,5 роки впустили на тривале побачення сім'ю.