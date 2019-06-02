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02 червня 2019, неділя, 16:22 52
Президент 2019-06-02T16:29:36+03:00
Українські Новини
Зеленський відвідав концерт MONATIKа

Зеленський відвідав концерт MONATIKа

Вчора, 1 червня, Президент Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою відвідав концерт популярного українського співака та композитора Дмитра Монатіка (MONATIK) на НСК "Олімпійський". Відео, на якому глава держави вітає глядачів на концерті, опубліковано в YouTube.

Так, Зеленський був помічений серед глядачів концерту виконавця на НСК "Олімпійський".

Глядачі концерту, побачивши Зеленського, почали голосно кричати, і Президент у відповідь привітав їх, помахавши рукою.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський продовжує активно займатися спортом навіть на Банковій: хоч гантелі не вкрали.

Тим часом, MONATIK хоче "будувати мости" з Росією.

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